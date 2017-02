Walcott-jubileum hindret Wenger-fadese

(Sutton United-Arsenal 0-2) Theo Walcotts 100. scoring i Arsenal-trøyen brakte laget videre til kvartfinalen i FA-cupen, men en pai-spisende Sutton-keeper vil trolig få mest oppmerksomhet etter kampen.

Flomlys. Fullsatt stadion. Direktesendt kamp på TV med tilskuere verden over. 8-delsfinalen mot Arsenal fikk trolig spillerne til Sutton United til å føle seg som stjerner.

Ikke bare for 90 minutter, men en hel dag. For manager Paul Doswell hadde tatt med seg gutta på hotell for å optimalisere forberedelsene til den historiske matchen. Sutton spilte også en glitrende kamp, til tross for at scoringer av spanske Lucas Perez og 100-målsmannen Theo Walcott sendte laget ut av FA-cupen.

Lettet Wenger

Det betyr garantert mye for for Arsène Wenger. Misnøyen mot den franske manageren har vært massiv blant fraksjoner av Arsenal-fansen i lang tid. Etter 5-1-tapet for Bayern München i Champions League sist uke, eskalerte det.

Seieren mot Sutton var ikke spesielt overbevisende. Det skiller fire divisjoner mellom lagene, men nivå fem-klubben hang likevel oppsiktsvekkende godt med gjennom samfulle 90 minutter. Resultatet gjør imidlertid at Wenger kan peke på cuptrofeet som en tittel rødtrøyene kan vinne før sesongen er omme.

En sesong som fort kan bli hans siste i Arsenal.

TOK INGEN SJANSER: Wenger satte inn superstjernen Alexis Sánchez på stillingen 2-0 i andre omgang. Foto: Scanpix

Reservekeeper i fokus

For Wenger er fotballen så seriøs som den kan få blitt for tiden. Suttons 125 kilo tunge reservekeeper Wayne Shaw føler det nok ikke helt på samme måte.

45-åringen er blitt en kultfigur i klubben på grunn av sin fysiske form. I andre omgang av oppgjøret mot Arsenal ble han også filmet spisende på en tilsynelatende saftig pai.

Spilletid fikk han derimot ikke. Og mer blir det heller ikke på lagkameratene hans i FA-Cupen dette året.

For Arsenal venter et annet overraskelseslag i kvartfinalen, i amatørene til Lincoln helgen 10.–13. mars.