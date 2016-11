Southampton sendte Arsenal ut av ligacupen

(Arsenal - Southampton 0-2) Southampton er klare for semifinale i ligacupen etter å ha påført Arsenal et sjeldent tap.

De fire lagene som skal kjempe om finaleplass i ligacupen er klare: Liverpool, Hull, Southampton og Manchester United, som er minutter unna avansement.

Før kveldens oppgjør på Emirates hadde både Arsene Wenger og Claude Puel gjort store endringer fra forrige Premier League-runde - Arsenal byttet ut ti mann fra den troppen som slo Bournemouth i helgen, kun Mohamed Elneny startet begge kamper.

Puel var ikke snauere i sin rotasjon - han gjorde ni endringer, og beholdt kun keeper Fraser Forster og Virgil van Dijk fra seieren mot Everton.

Tomålsledelse



Første omgang på et glissent Emirates ble ingen kamp for historiebøkene, rent underholdningsmessig. Arsenal hadde mye av spillet, men Southampton forsvarte seg godt - og det var også gjestene som var mest effektive.

Etter 13 minutters spill la Ryan Bertrand et strøkent innlegg fra kanten, og ballen havnet hos Jordy Clasie inne i feltet. Han fikk akkurat nok tid og rom til å sikte seg inn, og franskmannen satte ballen vakkert til side for Emiliano Martinez i Arsenal-målet.

Drøye 20 minutter senere sørget Southampton for å doble ledelsen, med et angrep som var en fryd for øyet. Steven Davis tok med seg ballen oppover mot Arsenals sekstenmeter, og dyttet ut til Sofiane Boufal på venstrekanten. På sekstenmeteren ventet mannen som hadde målgivende på den første scoringen, nemlig Bertrand.

Denne gangen var det han som ladet skuddbeinet, og banket inn 2-0 på Emirates.

Buet ut



Da lagene like etter gikk inn i garderoben til pause, ble det pepet fra et skuffet hjemmepublikum. Arsenal hadde en tøff oppgave foran seg for å sikre billett til semifinalen i ligacupen, å snu Southamptons tomålsledelse.

Arsneal åpnet andre omgang på lovende vis, men det var gjestene som fortsatte å skape de største sjansene. Først etter litt fomling fra Arsneal-keeper Martinez, deretter ved Boufal etter 56 minutters spill. Marokkaneren skrudde på høygiret og satte fart på mot mål, og da han nådde sekstenmeteren fyrte han av.

Rob Holding var såvidt borti ballen, skuddet endret retning og strøk forbi på utsiden av stolpen.

12 minutter før slutt var det Steven Davis som fikk opp pulsen på den tilreisende fansen da han kom alene med keeper, men 31-åringen greide ikke å treffe innenfor stengene. Minuttet etterpå fikk også Alex Oxlade-Chamberlaine en god sjanse, men han blåste ballen over mål.

Nær redusering



Dermed hang Arsenal fremdeles med, og like etter Southamptons dobbeltsjanse var Kieran Gibbs uhyre nær ved å redusere og skape skikkelig nerve i kampen. Han fikk brukbart treff på en heading, men Maya Yoshida reddet på streken.

Southampton fortsatte å skape sjanse på sjanse, og andreomgangen på Emirates ble til slutt et aldri så lite fyrverkeri av en forestilling. Gjestene greide ikke å omsette sjansene i flere mål, men halte likevel i land seieren.

Det betyr semifinaleplass i ligacupen, mens Arsenal får én turnering mindre å konsentrere seg om.