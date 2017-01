Helsvart dag for Bradley-arvtageren

(Swansea - Arsenal 0-4) Paul Clement varslet at Arsenal var en ideell motstander i sin første ligakamp som Swansea-manager. Han fikk istedet et brutalt møte med det øverste nivået i Premier League.

Arsenal lekte seg nemlig til en trepoenger etter scoringer av Olivier Giroud, to selvmål og Alexis Sánches på Liberty Stadium lørdag ettermiddag.

Ideell motstander



Det ble dermed en blytung dag på jobben for Swansea-manager Paul Clement i hans aller første ligakamp for klubben. Han overtok sjefsroret etter Norge-kjenning og landslagssjef-aktuelle Bob Bradley den 3. januar. Før den tid nøt han stor suksess som Carlo Ancelottis assistent i Bayern München.

Han skal faktisk ha fulgt dagens motstander Arsenal 2. juledag som en del av tyskernes kartlegging og analyse av londonerne i forbindelse med åttedelsfinalen i Champions League.

Derfor mente Clement at Arsenal var en ideell første motstander. Han trodde analysen skulle gi laget hans en fordel.

Giroud åpnet ballet



Det så i hvert fall ut som at både Clement og Swansea hadde gjort hjemmeleksene sine de første 45 minuttene.

Både Kyle Naughton og Gylfi Sigurdsson var begge nære før det var spilt et kvarter. Waliserne fortsatte å gjøre det vanskelig for gjestene og nektet Arsenal rom de ellers får boltre seg i.

Men mot spillets gang skulle likevel gjestene ta ledelsen. Etter å ha produsert sin første halvsjanse for dagen etter 37 minutter, fulgte Alexis Sánchez opp med et innlegg fra venstre. Han traff pannebrasken til Mesut Özil, som nikket ballen via en Swansea-forsvarer. Ingen maktet å klarere før den havnet i beina på Olivier Giroud. Franskmannen banket ballen kontant i nettaket og sikret en noe ufortjent 1-0-ledelse.

VG utvider saken.