(Arsenal - Manchester City 2-1 e.e.o.) Nedturen for Pep Guardiola (46) i hans debutsesong i England fortsetter etter at Alexis Sanchez (28) sendte Arsenal til himmels i første ekstraomgang.

For første gang i sin trenerkarrière vinner ikke spanjolen én eller flere titler i løpet av en sesong som trener. I tillegg ligger laget på 4.plass i Premier League, kun ett poeng foran Manchester United.

– Vi gjorde alt vi kunne og kommer til å forbedre oss til neste sesong. Neste sesong blir vi sterkere, lover Pep Guardiola i intervju med BBC etter kampen.

På spørsmål om han kjenner presset, kom det kjapt fra Pep:

– Sånn som det har vært før, presset vil være på mine skuldre helt frem til den siste dagen av karrièren min.

INGEN TITLER I ÅR: For første gang i løpet av sin trenerkarriere blir det ingen titler på Pep Guardiola. Foto: Carl Recine , Reuters

– Ville vinne for Wenger

Ti minutter ut i den første ekstraomgangen falt avgjørelsen. Mesut Özil slo inn et frispark fra venstre som Laurent Koscielny headet inn i feltet fra 13 meter.

Ballen havnet til slutt i føttene på Alexis Sanchez, som banket inn den matchavgjørende scoringen fra fem meter.

– Han er et dyr. Alltid klar til å ta motstanderen. Han vil aldri gi opp, sier Arsene Wenger til Match of the Day om Sanchezs sine prestasjoner.

– Vi har skuffet Arsene flere ganger denne sesongen, så denne seieren var for ham, sier Aaron Ramsey til BBC Radio 5 etter kampen.

Scoringen gjør at Sanchez nå har vært direkte involvert i 13 mål på 13 FA-cup-kamper - syv mål og seks målgivende. Og enda viktigere:

Han sendte Arsenal til Wembley - igjen, der de skal møte Chelsea i FA-cupfinalen.

City hadde flere gode muligheter til å utligne i den andre ekstraomgangen, men hverken Fabian Delph eller Kevin de Bruyne klarte å overliste Petr Cech i Arsenal-buret.

HER FALLER AVGJØRELSEN: Her setter Alexis Sánchez inn 2-1 til Arsenal. Foto: John Sibley , Reuters

Seieren gjør at Arsenal er det første laget i historien til å kvalifisere seg for 20 FA-cupfinaler. Med dagens seier passerte de Manchester United, som 19 ganger har kommet seg til FA-cupfinalen.

– Jeg er veldig fornøyd, det var en stor kamp i dag. Mentalt var det en god prestasjon, sier Wenger til Match of the Day.

Wenger sin rekord i FA-cupsemifinaler er intet mindre enn svært imponerende:

• 11 kamper: åtte seire og tre tap.

Følsom chip av Agüero

I Arsenals 29. FA-cupsemifinale totalt var det Manchester City som tok ledelsen på Wembley etter et skjebnesvangert balltap fra Aaron Ramsey.

I kjølvannet av en Arsenal-corner etter 62 minutter vant Yaya Toure ballen fra Aaron Ramsey på egen halvdel og slo et kremmerhus av en pasning gjennom til Sergio Agüero, som hadde en hel banehalvdel for seg selv å løpe på.

Argentineren så ut til å få et tilsynelatende dårlig førstetouch, men hentet seg mesterlig inn da han chippet ballen elegant og rolig over en Petr Cech på halvdistanse i Arsenal-buret.

Scoringen var Agüeros 166. i City-drakten siden overgangen fra Atletico Madrid i 2011. Han har nå tangert Tommy Johnsons 166 mål fra 1919-30 og ligger 12 mål bak Citys mestscorende spiller i historien, Eric Brook. Han noterte seg for 178 mål i perioden 1928-40.

I tillegg var det argentinerens 12. mål på 12 kamper, og han har nå scoret i seks strake kamper.

0 Arsenal 0 Manchester City

Monreal-utligning på volley

Men bare ti minutter senere var lagene like langt.

Alex Oxlade-Chamberlain slo inn fra høyre og fant Nacho Monreal på bakerste stolpe, som banket ballen inn på volley fra fem meter. Monreals siste to scoringer har begge vært i FA-cupen mot hvert sitt Manchester-lag.

Ti minutter før full tid var Toure nære på å sende City tilbake i ledelsen, men skuddforsøket fra ivorianeren traff stolpen bak en utspilt Cech. Bare minuttet etter var det Fernandinho sin tur til å treffe treverket da han headet i tverrliggeren etter en corner fra de Bruyne.

Fem minutter før full tid kranglet innbytter Danny Welbeck med seg ballen forbi Nicolas Otamendi, men avslutningen fra åtte meter gikk et par centimetere utenfor stolpen til Claudio Bravo. Dermed ble det ekstraomganger på Wembley.

Der trakk Arsenal det lengste strået etter en skikkelig krigerscoring av Sanchez etter 101 minutter.

– For en triumf for utskjelte Arsene Wenger. Han trengte dette sårt, sa Øyvind Alsaker rett før slutt.

Arsenal skal møte Chelsea til finale 27.mai.