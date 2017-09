Giroud jubilerte da Arsenal-reservene vant målfesten mot Bate Borisov

(Bate Borisov-Arsenal 2-4) Mens Arsenals beste hvilte hjemme, benyttet Olivier Giroud anledningen til å score mål nummer hundre for klubben.

Kun Shkodran Mustafi og Mohamed Elneny var igjen fra startoppstillingen i 2-0-seieren over West Bromwich mandag. Alexis Sanchez, Alexandre Lacazette og resten av de antatt største stjernene fikk fri fra å reise til Hviterussland.

I stedet kunne reservene og juniorene vise seg fra en god side, særlig i første omgang, og kampen rakk aldri å bli særlig spennende. Men god underholdning ble levert fra Borisov Arena.

Sett denne? Han har over 700 Arsenal-plagg hjemme

Walcott mye involvert



Etter åtte minutter ble Theo Walcott fint spilt gjennom av Jack Wilshere. Raske Walcott satte ballen i stolpen før Bate fikk avverget returen og slapp med skrekken. I ett minutt til hvert fall.

RBK-seier: Tidligere Arsenal-spiller herjet

Etter vakkert veggspill med Olivier Giroud løftet Wilshere ballen presist inn til Walcott som sto fri rett foran mål. Det første forsøket satte han rett på Denis Scherbitski, men da Walcott fikk ballen rolig og pent på foten sin to meter fra et åpent mål kunne han ikke unngå å sette inn 1-0.

Se hva Ada Hegerberg sier om Arsenal-stjernen:

Mirko Ivanic prøvde et skudd fra 35 meter som gikk flere knepp utenfor i 20. minutt. Like etter forsøkte han en volley fra 20 meter som dundret like på feil side av stolpen.

Arsenal-fan? Da bør du lese vår store analyse av Arsenals overgangsvindu (VG+)

Tre mål på seks minutter



Deretter scoret Arsenal 2-0 og 3-0 på to minutter. Walcott utnyttet først en håpløs pasning fra keeper Scherbitski og satte ballen i mål fra 14 meter. Før Rob Holding fikk en like enkel jobb som Walcott hadde på 1-0, da han fra tre-fire meter plasserte ballen i mål etter at Per Mertesacker stusset ballen videre på corneren.

Nicklas Bendtner-intervju: Nekter å prate om Arsenal-tiden

Arsenal-supporterne rakk knapt juble ferdig før Ivanic scoret med en fin heading som var Bates første avslutning på mål. Rett før lagene gikk til pause burde Rob Holding blitt tomålsscorer. Engelskmannen tok ned ballen i femmeteren, men volleyen fra stopperen gikk i stolpen.

Tidligere Arsenal-spiller: Wenger er som en far for meg

Husker du denne fra Stavanger?

Giroud i hundre



Etter hvilen ble Arsenal tildelt straffe for en holding på Mustafi. Med det kunne Oliver Giroud sette ballen i mål og feire for sin 100. scoring i kamp nummer 233 for «The Gunners». Det er 18. flest mål i klubbhistorien.

Kun Walcott med sine 107 har flere av dagens Arsenal-gutter. På topp troner Thierry Henry med 228 scoringer.

Toppscoreren i den hjemlige serien, Mikhail Gordeychuk, reduserte til 4-2 i 67. minutt. Først reddet Ospina en heading fra Ivanic, men altså til ingen nytte for på returen viste Gordeychuk seg som den målsniken han er.

Husker du? Perle fra Giroud - kalt «århundrets scoring»

Det tok ikke lang tid før Bate fikk en ny gigantsjanse - uten at den ble tatt vare på. Etter en fin pasning 45 grader ut fra Gordeychuk banket Igor Stasevich ballen over og utenfor fra 15 meter. Derfra og ut hadde Bate mye ball, men Arsenal holdt tett hjemover og står med seks av seks poeng i Europa League. Søndag venter Brighton i Premier League.

PS! Joseph Willock og Edward Nketiah fikk sine debuter for Arsenal.