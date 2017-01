Giroud ble Arsenal-helt i dramatisk FA Cup-kamp mot Preston

(Preston-Arsenal 1-2) Etter en katastrofal 1. omgang mot Preston, sendte Aaron Ramsey (26) og Olivier Giroud (30) Arsenal til FA Cupens 4. runde med hver sin scoring etter pause.

Preston-tilhengerne på et utsolgt Deepdale stadion kunne stolt se favorittlaget sitt starte oppgjøret mot Premier League-storheten Arsenal på respektløst vis. Mens det gulkledde stjernegalleriet fra London manglet energi i spillet sitt, var intensitet hos Preston-spillerne skyhøy.

Bevegelige Callum Robinson (21) sendte Championship-gutta i ledelsen etter bare sju minutter, i en periode hvor Arsenal virket rystet.

BLE MATCHVINNER: Olivier Giroud satte inn 2-1 for Arsenal helt på tampen av FA Cup-oppgjøret mot Preston. Foto: Scanpix

Hvittrøyene kunne også fort ha scoret flere, men i stedet endret kampen karakter i 2. omgang. Aaron Ramsey brukte bare 15 sekunder på å banke inn 1-1, før Olivier Giroud knuste FA Cup-drømmen til hjemmelaget to minutter før full tid da han avsluttet et nydelig Arsenal-angrep.

- Preston spilte med høy intensitet og vi så slagne ut. Det var ikke Arsenal. Vi ville slå tilbake i 2. omgang og vise karakter, noe vi gjorde, sier en glad Giroud til BT Sports.



- Visste det ikke var godt nok

Til tross for seieren drar Arsenal fra Deepdale med erkjennelsen av at de trolig ville ha vært ute av FA Cupen hvis det ikke hadde vært for en totalforvandling i løpet av pausen.

For etter sidebytte var det seiersvante laget til Arséne Wenger et helt annet det det maktesløse publikum fikk se før hvilen.

Kvalitetsforskjellen ble også avgjørende ved Arsenals to scoringer. Først fant Alex Iwobi lagkamerat Ramsey med en kort pasning like utenfor Prestons 16 meter som waliseren utnyttet maksimalt. Så kombinerte Giroud og spanske Lucas Perez på frekt vis like før slutt.

VISTE KVALITET: Aaron Ramsey utlignet mot Preston med et skudd fra 16 meter i 2. omgang. Foto: Scanpix

- Jeg er glad for å endelig ha fått en scoring. Den ga oss flyten vi trengte til å få dette resultatet. Det var en tøff 1. omgang. Det var viktig for oss å komme ut i den 2. og vise hva vi var gode for. Vi var alle klar over at det vi hadde prestert ikke var godt nok for en klubb som denne, sier Ramsey til BT Sports.

Ga Sánchez fri

Wenger har uttalt tidligere i høst at han vil gi Alexis Sánchez fri en periode i løpet av sesongen, og i dag var tiden kommet.

Superstjernen var verken på banen eller benken, noe heller ikke profiler som sykdomsplagede Mesut Özil, midtstopper Laurent Koscielny eller førstekeeper Petr Cech var.

Likevel klarte Arsenal å kjempe seg videre til 4. runde i cupen klubben har vunnet flere ganger enn noen andre, med sine 12 triumfer.