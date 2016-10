Dette har Oxlade-Chamberlain aldri gjort før

(Arsenal - Reading 2-0) Alex Oxlade-Chamberlain (23) sørget for at rekken uten tap nå teller 13 kamper, samtidig som han brøt en personlig barriere i Arsenal-drakten.

Kantspilleren skrev under for Arsenal i august 2011, uken før han fylte 18. Selv om inneværende sesong fortsatt er ung, har han allerede satt ny personlig rekord i London-klubben.

•For da han utnyttet slett forsvarsspill og en ryggende Tyler Blackett til å banke inn 1-0, scoret han sitt fjerde for sesongen.

•Da 23-åringen etter 78 minutter fulgte opp med sitt andre for dagen, satt 23-åringens femte i høst.

Fem mål på en sesong har han ikke scoret siden 2010/2011-sesongen. Den gang scoret han ti mål som 17-åring for Southampton på tredje nivå i engelsk fotball.

– Han er mer konsentrert, mer bestemt og han har jobbet veldig hardt på treningsfeltet. Det betaler seg i prestasjoner som denne, sier Wenger etter kampen.

Mot Jaap Stams Reading slettet han sin forrige klubbrekord på fire, og sendte Arsenal til kvartfinalen i Ligacupen.

Henry: – Toppspillere unngår Arsenal

Ni bytter

Med et tett kampprogram gjorde Wenger ni bytter fra laget som spilte den målløse affære mot Middlesbrough - skuffende for mange etter at de nedsablet Ludogorets i midtuken.

Kun midtbaneanker Mohamed Elneny og kantspiller Alex Iwobi figurerte fra start i både lørdagens og tirsdagens oppgjør.

Det førte kanskje til neglebiting hos Arsenal-fans med god hukommelse. For kun ett år siden endte Ligacup-eventyret mot Sheffield Wednesday i fjerde runde med tre i sekken og gigantflause.

Men tirsdag viste Arsenal tidlig at de var på jobb. Tre store sjanser - alle skapt på lagets høyreside - vartet London-laget opp med.

Reading på sin side varierte mellom noen spe kontringsforsøk, samt mye ballbesittelse på egen halvdel.

Sistnevnte ble de knallhardt straffet for av en distinkt Oxlade-Chamberlain.

Sett denne? – Et av de vakreste angrepene jeg har sett på Emirates



Ikke som i 2012

Lagene møttes i Ligacupen også i 2012, og mange vil nok huske den vanvittige 7-5-kampen på Madejski Stadium. De som håpet på en reprise av thrilleren på 120 minutter fikk ikke oppfylt det ønsket.

SCORET: Alex Oxlade-Chamberlain feirer 1-0-scoringen i 1. omgang. Chamberlain har fått mye kritikk for ikke å være målfarlig nok. Det har han rettet på denne sesongen. Foto: Tony O'brien , Reuters

For Arsenal hadde kontroll. Det var de som skapte sjansene, det var de som hadde ball i de farlige områdene.

Uansett ble nok skuldrene til Arsene Wenger lavere da 1-0 ble til 2-0 etter 79 minutter. Like etter at Olivier Giroud kom på banen gjorde franskmannen en glimrende jobb feilvendt. Han trillet til Chamberlain, som dundret inn 2-0 via en Reading-forsvarer.

Les også: Arsenal vant med et nødskrik

Dermed besørget han at Arsene Wenger kan vise til en rekke på tretten kamper uten tap. En rekke som strekker seg helt tilbake til 3-4-tapet mot Liverpool i egen lekegrind i London 14. august.

PS! Nå venter Sunderland (b), Ludogorets (b) og Tottenham (h) i løpet av de tolv neste dagene før landslagspausen.