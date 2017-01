Deeney dediserer Arsenal-skalpen til England-legende

(Arsenal - Watford 1-2) Gjestene hadde aldri tatt poeng mot Arsenal. Tirsdag sikret et kompakt og godt organisert Watford-lag tre fortjente poeng i London.

Troy Deeney, som scoret Watfords andre scoring, ga tidligere England-sjef Graham Taylor æren for seieren.

– I morgen (onsdag) er det begravelse for Graham Taylor, og jeg tror alle spillerne og fansen vil dedisere denne seieren til ham, sier Deeney til BBC.

Bakrgrunn: Drillo om Taylor

Deeney mener at laget hans fortjente seieren.

– Vi var det klart beste laget før hvilen, og vi tok vare på de sjansene vi fikk. Dette var en veldig god prestasjon, sier han.

Watford gikk rett i strupen på Arsenal, som måtte klare seg uten suspenderte Arséne Wenger. Franskmannen soner en fire kamper lang karantene etter at han ble bortvist i sluttminuttene mot Burnley for ti dager siden.

Les også: Legende i strupen på Premier League-trenerne

Etter elleve minutter måtte Arsenals keeperveteran Peter Cech plukke den første ballen ut av nettet. Younes Kaboul, som tidligere har spilt for London-rival Tottenham, skjøt et frispark fra om lag 25 meter. Franskmannens frispark forandret retning via en uheldig Aaron Ramsey og rullet inn bak en sjanseløs Cech.

Les også: Tottenham tapte

To minutter senere doblet gjestene ledelsen. Etienne Capoue dro seg fri fra Francis Coquelin, rundet Shkodran Mustafi og skjøt. Cech reddet, men han ga returen rett ut, der Troy Deeney hadde åpent mål. 0-2.

Arsenal hadde ballen i store deler av omgangen, men uten å true gultrøyene i noen grad.

SKUFFET: Arséne Wenger fikk se laget sitt gå på et realt mageplask mot Watford 31. januar. Foto: Tony O'brien , Reuters

Les også: Tippekampen er tilbake

Arsenal-press

Hjemmelaget så ut som et helt annet laget da de entret gresset etter hvilen.

Innbytter Theo Walcott, som kom inn for en svak Olivier Giroud, fikk en kjempesjanse bare minutter etter hvilen. Alex Iwobi spilte til Özil på 20 meter, og han åpnet opp hele forsvaret med en nydelig stikker på ut på høyresiden, der Walcott var alene. Han forsøke å plassere ballen forbi Gomes, men den rutinerte målvakten fikk ut foten og reddet.

Etter 57 minutter måtte Watford-forsvaret kapitulere. Alexis Sánchez dro seg fri på høyresiden, stormet langs dødlinjen og chippet ballen på bakre stolpe, der en umarkert Alex Iwobi hadde tatt plass. Han bredsidet ballen enkelt i mål.

Innbytter Enzo Pérez hadde en god skuddmulighet etter 84 minutter, men ballen traff kun tverrliggeren.

Arsenal ropte på straffe ved flere anledninger, men dommer Andre Marriner valgte å spille gå videre ved hver anledning.