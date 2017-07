Britiske medier: Alexis Sánchez bekrefter at han vil forlate Arsenal

Det er mye som tyder på at Alexis Sánchez' (28) dager i Arsenal er talte, mye på grunn av ønsket om Champions League-fotball.

Lørdag kveld kommer nemlig rapportene fra flere britiske medier, blant andre Independent og Sky Sports, som melder at Alexis Sánchez har bestemt seg for at han vil forlate Arsenal.

Bakgrunnen for avgjørelsen skal være mangelen på Champions League-spill kommende sesong.

Les også: Sanchez-ryktene stormer etter Arsenal-tabbe

– Jeg har tatt valget mitt. Jeg ønsker å spille Champions League, og det får jeg ikke her. Jeg har bestemt meg, nå er det opp til Arsenal, sier Sanchez ifølge flere britiske medier.

På utgående kontrakt



Champions League-klubbene Manchester City og Bayern München skal visstnok følge Sanchez' situasjon tett, og rapportene antyder at Arsenals nummer syv kunne godt tenke seg å jobbe under City-sjef Pep Guardiola igjen. De to var i Barcelona sammen i 2011/12-sesongen.

– Jeg tenker at jeg vil spille i, og vinne Champions League. Det har jeg drømt om å gjøre helt siden jeg var et lite barn, sier 28-åringen.

Fikk du med deg? Arsenal-legende støtter Sanchez: – Ville ikke blitt

Sanchez' kontrakt går ut neste sommer, og det er lite som tyder på at chileneren kommer til å skrive under på en ny kontrakt. Dersom han ikke selges denne sommeren kan det dermed gå mot et stort økonomisk tap for «The Gunners», ettersom Sanchez kan forlate klubben gratis neste sommer.

Allerede i januar kan han begynne å snakke med andre klubber.

– Det er opp til Arsenal nå, fastslår chileneren.

I videovinduet under kan du se Sanchez-gliset som skapte en voldsom ryktestorm.

Arsenal-troppen er for tiden i Australia på sin treningsleir. Ifølge The Sun har Arsenal-sjef Arsène Wenger tekstet med Sanchez for å prøve å overtale ham til å bli værende i klubben. Den franske manageren skal visstnok ha troen på at Sanchez blir værende i klubben, selv om rapportene tyder på at han drar.

– Jeg har snakket med ham på tekstmelding, og det har vært positive samtaler, sier Wenger om tekstmeldingene.

Les også: Dette sier Norges landslagssjef om Sanchez-gliset

Om Sanchez etter hvert slutter seg til resten av laget er usikkert. Han har fått forlenget ferie etter å ha deltatt i prøve-VM for Chile. Der kom de regjerende Copa America-mesterne på 2. plass, og i løpet av mesterskapet ble Sanchez tidenes mestscorende Chile-spiller.

Arsenals rekordkjøp Alexandre Lacazette scoret for øvrig i debuten sin for London-laget.