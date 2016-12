Arsenal vant gruppe A etter Paris-kollaps mot lille Ludogorets

(Basel - Arsenal 1-4) Lucas Pérez scoret tre mål da Arsenal lekte seg videre fra gruppe A i Champions League.

Storklubbene Arsenal og Paris Saint-Germain sto med 11 poeng før kveldens kamp, mens lille Ludogorets og sveitsiske Basel sto med to poeng hver.

PSG, som hadde Arsenal bak seg på innbyrdes oppgjør, klarte kun 2-2 hjemme mot den bulgarske klubben, og dermed er det Arsenal som står igjen som vinner av gruppe A.

– Vi kan fortsatt få en vanskelig trekning, men du føler mindre skyld når du ender først og i tillegg får spille hjemme til slutt, sa manager Arsene Wenger.

Wenger var full av lovord om den spanske spissen da han snakket med pressen etter oppgjøret.

– Pérez tok fikk en fordel av det faktumet at vi skapte mange gode sjanser, og han er en målscorer. Han viste i kveld at han har en god nese for mål, skrøt franskmannen.

God Pérez

Lucas Pérez, som scoret 18 mål for Deportivo sist sesong, var dødelig effektiv i Sveits. Hele tre ganger scoret den lille spanjolen - som har slitt med å ta en fast rolle i Arsène Wengers lag.

Først scoret han fra kloss hold etter åtte minutter. Da hadde venstreback Kieran Gibbs tatt imot en nydelig vektet pasning fra Alexis Sanchez, sett opp og spilt ham fri på bakre stolpe.

– Det er godt spill, det er godt spill. Lucas Pérez får æren av å score for Arsenal, kommentere Viasats Roar Stokke.

Åtte minutter senere var han på riktig plass igjen, og også denne gangen var det Gibbs som sto for den målgivende pasningen. Denne gangen var riktignok ballen innom målvakt Tomas Vaclik før spanjolen kunne legge på til 2-0.

Samme Pérez scoret tre minutter etter hvilen. 28-åringen fikk kula innen 16-meteren, dro seg ytterligere inn og satte den nede til høyre for Vaclik.

Effektive

Mens Basel iherdig jobbet og jobbet for en redusering, fortsatte Arsenal å score på mulighetene de fikk.

Alex Iwobi fikk æren av å sette inn bortelagets fjerde scoring, og det var etter at Mesut Özil hadde slått en nydelig pasning inn på tvers - som enkelt ble satt i mål.

– Det er gnistrende godt angrepsspill av Arsenal. Det er lekent, og det er lekkert av Arsenal, sa Stokke.

Seydou Doumbia, som er på utlån fra Roma, viste frem fantastiske ferdigheter da han scoret kampens siste mål. Spissen fikk ballen på 20 meter, og han spilte en kort vegg med Marc Janko, fikk tilbake ballen, dro seg inn i feltet og vippet ballen over målvakt David Ospina.