Antidoping-trøbbel i Spania - bare tre av 1000 spillere dopingtestes

Med suspensjonen av det spanske antidoping-forbundet er de avhengige av hjelp fra andre organisasjoner, men hverken FIFA eller UEFA vil hjelpe.

I flere rapporter omtales mangelen på antidoping-arbeid i Spania, blant annet av spanske Marca, engelske Independent og fotballmagasinet FourFourTwo.

Siden Malaga og Osasuna sparket i gang den den spanske 2016/17-sesongen 19. august 2016, har det blitt spilt totalt 457 kamper på øverste og nest-øverste nivå i Spania. I den perioden har det blitt gjennomført fattige 57 dopingtester.

Enkel matematikk viser sjokkerende tall. Hvis man tar utgangspunkt i at det figurerer 18 spillere i hver tropp på kampdag, betyr det at utrolige 0,003 prosent av 16,872 navn i kamptropper har blitt utsatt for dopingkontroll, ifølge Marca.

Aepsad, det spanske antidoping-forbundet, er suspendert av WADA da de ikke klarte å følge retningslinjene for antidoping, ogI 2015 ble Aepsads laboratorium for testing suspendert da det ikke holdt WADA-standard. Det har svekket antidoping-arbeidet i Spania betraktelig.

– Når man suspenderer en antidopingorganisasjon er det ingen andre til å ta over arbeidet, noe som helt klart er en utfordring i antidoping-arbeid. Det gir utøvere et slags frirom, og det er en lignende situasjon man har hatt i Russland, sier Anders Solheim, daglig leder i Antidoping Norge.



Det er snart et år siden det ble gjennomført en antidoping-test i spansk fotball som samsvarer med WADAS retningslinjer. Forrige det ble gjort? Mars 2016. Det står i stor kontrast til arbeidet som blir gjort i Norge.

–I Norge blir fotballspillere testet på lik linje som utøvere i andre idretter. Vi har en god struktur for antidopingarbeid i Norge. Det er en struktur mange land kunne lært av. Det blir tatt flere hundre prøver av norske fotballspillere hvert år, sier Solheim.

Fikk samarbeids-nei av FIFA og UEFA



Aepsad sier i en pressemelding at etter at suspensjonen ble offisiell, fikk de hjelp av internasjonale organisasjoner til antidoping-arbeid i de fleste andre idretter. Men ikke i fotball.

«På grunn av fraværet av dopingkontroller i Spania, nådde Aepsad ut til FIFA og UEFA på vegne av WADA, for å signere en avtale hvor et av disse internasjonale forbundene ville ta ansvar for dopingtester i spansk fotball, så lenge Aepsad var suspendert. Ingen av forbundene ville skrive under på den avtalen på bakgrunn av at FIFA begrenser arbeidet til internasjonal fotball, og UEFA følte at de hadde nok å gjøre med klubber som deltok i UEFA-turneringer. Dermed ble ingen avtale signert og ingen internasjonal organisasjon tar over antidopingarbeidet i spansk fotball.»

Aepsad var opptatt av å formidle at til tross for mangelen på bidrag fra andre organisasjoner har likevel 57 spillere blitt testet denne sesongen.

I Spania gikk man månedsvis uten en sittende regjering, noe som gjorde det vanskelig for Aepsad å implementere de nødvendige endringene for å løfte suspensjonen, noe WADA har vist forståelse for.

Det er likefullt en stor bekymring at det ikke er noen som har overtatt ansvaret for antidoping-arbeid i Spania.

Den spanske toppdivisjonen, La Liga, er rangert som verdens beste liga av UEFA, men de siste avsløringene om antidoping-arbeidet har potensialet til å svekke ligaens rykte ettertrykkelig - noe som skal bekymre det spanske fotballforbundet.

I senere tid har spansk fotball vært preget av flere kontroverser, ofte forbundet med skattenusk.

