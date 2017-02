Almenning Jarstein: – Ikke overrasket over Skjelbreds avgjørelse

Per Ciljan Skjelbreds (29) Hertha Berlin-kollega Rune Almenning-Jarstein (32) var forberedt på lagkameratens landslags-exit.

Onsdag ettermiddag kom beskjeden om at landslagskapteinen Per Ciljan Skjelbred, etter 43 kamper med flagget på brystet, gir seg på landslaget.

Hans norske lagkamerat i Hertha Berlin, Rune Almenning-Jarstein, er ikke overrasket over Skjelbreds avgjørelse.

– Jeg har snakket litt med ham i forkant av dette, så for meg kom det ikke som noe stort sjokk. Det er uansett hans avgjørelse, og selv om både jeg og de andre landslagsgutta vil at han skal fortsette så respekterer vi avgjørelsen, sier han til VG, og legger til:

– Det står respekt av at han gir beskjed nå, og ikke dukker opp på første samling med ny trener og er umotivert.

– Vil bli savnet



Flere har hevdet at Skjelbred har blitt brukt feil på landslaget, noe Jarstein er enig i. Som Skjelbreds lagkamerat i Hertha Berlin, vet han hvor god han kan være.

– Han er uten tvil best på en sentral midtbane, gjerne i en dyp rolle, så det er rettferdig å si at han har blitt brukt litt feil. Han hadde nok fått muligheten i favorittposisjonen sin under Lagerbäck, men nå har noen andre muligheten til å gripe sjansen.

Jarstein understreker at det er et stort tap for norsk landslagsfotball.

– På banen mister vi en terrier, en spiller som går foran med et godt eksempel og som alltid gir alt for laget. I garderoben og i gruppen mister man en åpen og positiv type, som er en fin fyr å ha rundt seg og som er viktig i gruppen. Han kommer til å bli savnet.

Skjelbred fikk 46 kamper for det norske landslaget, og har scoret ett mål siden landslagsdebuten i 2007.

Spent på Lagerbäck-æraen



«Med dette forlater kapteinen skuta. Ei skute med godt mannskap og en ny los, som har stø kurs mot neste mesterskap – lykke til! Jeg heier på dere!»

Slik avslutter Skjelbred sitt eget farvel til landslaget, som han publiserte på sin Instagram-konto. Norge ligger for øyeblikket på 5. plass i VM-kvalifiseringen til mesterskapet i Russland neste år, og har ikke akkurat stø kurs mot mesterskapet, slik Skjelbred skriver. Likevel er Jarstein optimistisk.

– Nei, det er ikke stø kurs akkurat nå, men vi har fremdeles teoretiske muligheter, så vi gir ikke opp. Det har skjedd større under før, sier han.

Om det blir mesterskap med det første eller ei; Jarstein er veldig optimistisk til Lars Lagerbäck-æraen.

– Vi var veldig nære mesterskap da vi røk mot Ungarn i playoffen, og nå kommer det en dyktig trener inn som sannsynligvis har noen enkle regler og retningslinjer, som kommer til å gi laget mye motivasjon.

–Er du en potensiell ny landslagskaptein, Rune?

– Det har jeg ikke tatt stilling til. Det for være opp til Lagerbäck, sier Hertha Berlins sisteskanse.

– En ære



En annen Bundesliga-proff som har voktet det norske landslagsburet, Ørjan Håskjold Nyland, har publisert sin egen lykkønskning til den tidligere landslagskapteinen. Ingolstadt-målvakten publiserte et bilde av Skjelbred og ham sammen på sin Instagram-konto.

«Det har vært en ære å spille på lag med deg og ikke minst ha deg som kaptein hærfører. Du vil bli savnet. Takk for en kjekk tid og lykke til videre i klubblaget sjef».

Var i den nye sjefens planer



Lagerbäck sa selv i en pressemelding fra NFF at dersom Skjelbred skulle ombestemme seg, er han velkommen tilbake på landslaget.

– Han var med i mine planer, og vi skulle gjerne hatt med Per Ciljan Skjelbred videre på landslaget. Jeg har sagt til Per at døren til landslaget står åpen hvis suget etter landslagsspill kommer tilbake, sier landslagssjefen.

Landslagsdebuten for Lagerbäck blir mot Nord-Irland, 26. mars. Det blir antageligvis uten Skjelbred.

Da tar Jarstein sannsynligvis turen fra Berlin til landslagssamling uten den tidligere landslagskapteinen.