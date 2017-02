Søderlund etter derbydrama: – Har vært et merkelig år

Han hadde ikke spilt kamp på over en måned. Søndag kveld slo han tilbake med et smell. Alexander Søderlund (29) klarer ikke helt å forklare det.

– Det har vært et merkelig år, sier Alexander Søderlund til VG dagen etter at han var direkte involvert i begge scoringene da Saint-Étienne vant 2-0 i et brennhett lokalderby mot Lyon.

– Jeg har ikke hatt den energien jeg har hatt tidligere. Det har vært veldig merkelig. Men de siste to ukene har det plutselig løsnet igjen. Jeg har følt meg mye bedre og hadde en god følelse før kampen, sier han.

Han åpnet Saint-Étienne med et smell da han scoret matchvinnerscoringen i hjemmederbyet mot Lyon i januar i fjor. Siden har det, med unntak av to mål mot Anderlecht i Europa League, gått i skader og svake prestasjoner for det franske laget. Men i går var han tilbake med en heroisk prestasjon – nok en gang i det prestisjefulle Rhône-derbyet.

– Sånne målgivende pasninger har vi ikke sett så ofte fra deg. Hvor kom den fra?

– Jeg har gjort det før, men det er vanskelig når du ikke har energi og sånt. Jeg tror mye ligger der. Jeg gjør det ofte på trening, men det er ikke alltid det klaffer i kamp, sier Søderlund om den briljante gjennombruddspasningen til lagkamerat Romain Hamouma på 2-0-målet til Saint-Étienne.

– Du sier at du har fått tilbake energien. Hvordan forklarer du dette?

– Jeg vet faktisk ikke, hadde jeg visst det kunne jeg gjort noe tidligere. Kroppen har sikkert vært sliten. Nå er det bedre, sier Søderlund.

Her kan du se høydepunktene fra Søderlunds jubelkveld:

Tre røde kort og Rosenborg-sang

Prestasjonene hans i 2-0-seieren over Lyon har ikke gått ubemerket hen i Frankrike. Sportsavisen L'Équipe fremhever Søderlunds innsats i sin spillerbørs for kampen, der nordmannen får karakteren 7 av 10. «Den grønne giften», skriver avisen om Søderlund.

«I fjor scoret han vinnermålet i derbyet. Han startet kampen med å vinne ballen fra Emmanuel Mammana i forkant av det første målet. Så slo han en vakker assist til Hamouma på det andre målet, og fikk til en god volley i det 31. minutt. Han slet mer etter pause, da han rotet bort en god kontring i tillegg til at han kunne blitt utvist. Denne mannen leverer i derbykampene», skriver L'Équipe.

Søderlund forteller at han har fått mye skryt fra både trener og lagkamerater etter kampen, men tar oppturen med stoisk ro.

– Jeg tror ikke jeg er verdens beste for det. Jeg må bare holde meg skadefri, så får vi se. Jeg håper jeg kan fortsette sånn og bli enda bedre trent, for jeg var veldig sliten i går i andre omgang.

Han ble litt het i toppen etter en duell med Lyons midtstopper Mapou Yanga-Mbiwa. Etter litt dytting og noen brytertak ble Søderlund belønnet med gult kort. Senere i kampen ble to Lyon-spillere (Corentin Tolisso og Rachid Ghezzal) og Saint-Étiennes Fabien Lemoine utvist.

– Det ble litt hett på slutten, da de ble frustrerte, men det var ikke så utrolig hett i 80 minutter. Det var selvfølgelig noen dueller og sånt, men ikke så rått spill. Men det er normalt at det skjer sånne ting, det hører litt med når det er derby, sier Søderlund.

Det var stappfullt på Stade Geoffroy-Guichard, der over 37.000 mennesker hadde møtt opp til storkampen. Etter kampen tok Ole Selnæs, som spilte et knapt kvarter av kampen, ansvar og ledet seierssangen i ren Rosenborg-stil: «Sha-la-la-la-la-la-la, åååh Saint-Étienne!»

– Jeg kan ikke tenke meg at det er så bra stemning mange andre steder i verden. Det er en utrolig mulighet for oss å få spille foran sånne fans. Vi er utrolig heldige, sier Søderlund.

Landslaget «får være en bonus»

Forrige uke ble Lars Lagerbäck presentert som ny norsk landslagstrener. Det er Søderlund fornøyd med.

– Jeg tror det er veldig bra valg. Det kan passe oss fint, sier Søderlund, som ydmykt legger til at «det får være en bonus hvis jeg får bli med på landslaget».

Lagerbäck har raskt gjort det klart at han kommer til å legge om spillemåten til det norske landslaget. Nå blir det 4-4-2, et solid forsvar og litt tilbake til Drillo-fotballen.

– Jeg tror den stilen passer oss bedre. Vi må begynne med det enkle. Hardt arbeid og bra trøkk er vel det vi kan, så får vi jobbe mer med ferdighetene etter hvert, sier Søderlund.