Ajax-spiller kollapset under treningskamp – hentet med helikopter

Ajax' midtbanespiller Abdelhak Nouri (20) kollapset under en treningskamp mot Werder Bremen.

20-åringen lå urørlig på banen i flere minutter, mens bekymrede lagkamerater var sjokkerte vitner.

Ambulansepersonellet kuttet opp trøyen hans, og nettstedet Ajax Showtime, som følger klubben tett, skriver at det medisinske personalet brukte hjertestarter. Nouri ble deretter hentet av luftambulanse.

Helikopteret landet midt på gressmatten, og tilskuerne har blitt bedt om å forlate stadion. Det bekrefter Ajax på klubbens offisielle Twitter-konto. De legger også til at dette anses som en svært alvorlig hendelse.

Hjerterytmeforstyrrelser



SEGNET OM: Stortalentet Abdelhak Nouri er på vei til sykehus. Foto: Alex Grimm , Bongarts/Getty Images

Oppgjøret mellom Werder Bremen i den østerrikske byen Zillertal var drøye 71 minutter gammelt da hendelsen inntraff. Foreløpig er det usikkert hva som skyldtes kollapsen. Spillet foregikk på høyre siden av banen, men oppmerksomheten ble fort rettet mot venstre side. Nouri, la seg på rygg, og lagkamerater på samme side signaliserte at noe var galt.

Dommeren stoppet spillet og Nouri fikk umiddelbart medisinsk tilsyn. Så eskalerte situasjonen, og ambulanse kom til. TV-bilder fra situasjonen viser Ajax-kollegaer tydelig i sjokk og tydelig preget av hendelsen. Nouri fikk behandling i drøye 15 minutter før kampen ble avbrutt.

Ajax har skrevet videre på Twitter at det er snakk om et hjerterytmeforstyrrelser, som betyr at hjertet ikke slår som det skal. Klubben forteller at han for øyeblikket er stabil.

Ifølge tyske Kicker kjempet Nouri en stund for livet etter kollapsen.

Motstander Werder Bremen har lagt ut følgende melding på Twitter:

VG oppdaterer saken.