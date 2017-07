– Vi skal ikke gjemme oss unna

APELDOORN (VG) Det ble et heftig diskusjonstema i Norge, men både Caroline Graham Hansen (22) og Ada Hegerberg (22) var godt fornøyd med at de fikk en pressefri mandag.

Landslagets pressesjef Jan Ove Nystuen var tydelig på å forklare det med at det var NFF som hadde gitt de to store stjernene fri. Hegerbergs versjon var noe annerledes. På spørsmål fra VG om hun var overrasket over beslutningen, svarte hun:

– Det var ikke overraskende i hele tatt. Jeg og Jan Ove har en bra dialog, for å si det sånn.

– Så dere ønsket dette selv?

– Det var en enighet i det, rett og slett.

I stekende sol og idylliske omgivelser utenfor vesle Apeldoorn, ti mil øst for Amsterdam, gir Hegerberg uttrykk for at det var «kjempeherlig» med en dags ro. Etter 0-1 mot Nederland i åpningskampen er Norge i en presset situasjon foran møtet med Belgia på torsdag. Trolig er bare seier godt nok dersom det skal bli avansement til kvartfinalen.

– Så lenge vi presterer godt mot Belgia,så vil alle parter være fornøyde, mener den norske kraftspissen, som understreker at hun og Graham Hansen tåler det ekstra trykket som er på dem.

Tidligere landslagsspiller og nåværende NRK-ekspert Lise Klaveness mente at det var et «defensivt signal å gjemme bort stjernene i første motbakke». Hegerberg sier:

– Vi skal ikke gjemme seg unna når det går dårlig. Det handler om hvilken oppladning man skal ha. Det handler om at man skal spisse seg inn når det gjelder som mest. Jeg ønsker å gjøre ting med kvalitet både på og utenfor banen, så dette var den beste løsningen. Så står jeg står her i dag og i morgen og hele veien videre.

I går: Kritikk mot NFF etter skjerming av stjernene

– Hva synes du om at dette skapte en ganske stor debatt hjemme?

– Det har jeg ingen kommentar til. Vi fokuserer på gjøre en god jobb inn mot neste match.

Caroline Graham Hansen sier at hun «nøt fridagen».

– Det var deilig å slappe av litt og nullstille seg, slik at vi gjør det som trengs for å vinne mot Belgia, sier «Caro», som poengterte at den «tause dagen» ikke var noe de hadde bedt om selv.

(Saken fortsetter.)

RULLER VIDERE: Caroline Graham Hansen og de norske jentene på vei til den nest siste treningen foran torsdagens møte med Belgia. Foto: NTB SCANPIX

– Teamet rundt oss hadde bestemt at det var den beste løsningen, og det burde alle ha forståelse for. Vi stoler på at det de gjør for oss er det riktige.

Husker du? Eksperter bekymret foran EM-starten

– Vil du ha flere pressepauser?

– Det er det ikke opp til meg å bestemme. Det er hyggelig å prate med folk her også, og det er hyggelig at dere deler det vi har på hjertet, slik at vi også blir sett, sier Caroline Graham Hansen.

På spørsmål om det er vanskelig å være spiss på det norske landslaget, svarer Ada Hegerberg.

– Det er en utfordring. Når vi får en sånn type match som mot Nederland er det en utfordring for hver eneste spiller, og det er vanskelig å bygge på kvalitetene til de spillerne vi har når vi ikke jobber godt nok sammen. Så får vi se mot Belgia.

– Mener du det er best for deg som spiss og laget at Caroline er mer ute på kanten?

– Det veldig gode med «Caro» er at hun er sylskarp én mot én, og hun klarer å «time» og komme seg forbi og legge inn. Der kan vi skape utrolig mye, og det merket vi mer mot slutten av matchen at hun kom seg mer og mer mot kanten, men vi klarte liksom ikke å skape den siste store sjansen. Hun har noen spisskvaliteter der, så får treneren bestemme selv hva han velger.

– Så svaret er «ja», at du mener det er best?

– Altså, jeg må stole på hva de legger opp til, så har jeg nok med sjøl på en måte, og å stille godt nok forberedt til hver match.

Caroline Graham Hansen mener mye handler om å tørre å holde på ballen lenger, slik at flere spillere blir med i angrep.

– Det tror jeg blir nøkkelen for å skape enda flere sjanser.

På spørsmål om hun bør ligge mer på kanten, svarer Graham Hansen:

– Vi skal operere i rommet foran spissene slik at vi kan tre igjennom (pasninger), det er jo det farligste rommet på banen. Noen ganger må vi må trekke ut på sidene også.