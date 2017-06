Sykdomsplaget Hegerberg vurderte å droppe Champions League-finalen

CARDIFF (VG) (Lyon – Paris Saint-Germain 0-0, 7-6 etter straffer) Ada Hegerberg kjempet seg gjennom én time på banen, før hun måtte se på at lagvenninnene sikret en dramatisk straffeseier.

– Det er helt fantastisk. Det er så stort. Jeg er helt tom i kroppen, og jeg er tom for ord, egentlig, sier Ada Stolsmo Hegerberg til NRK, mens hun kjemper mot tårene.

21-åringen fikk 60 minutter i Champions League-finalen, før hun måtte kaste inn håndkleet.

Siste natt før en av hennes største fotballkvelder sov hun knapt på grunn av magesykdom, og torsdagens kamp hang i en tynn tråd.

– Jeg satt og gruble i dag tidlig, og lurte på om jeg burde spille. Det var knalltøft, men det står om en Champions League-finale og da biter man det i seg, forteller hun til NRK.

Tross sykdommen kjempet hun seg gjennom én time av kampen. Rett før hun tuslet av gresset i Cardiff hadde hun brent en enorm dobbeltsjanse, og istedet for å se lagvenninnene forsvare en ledelse, måtte hun se på en fotballthriller av de sjeldne.

Akkurat som mot Wolfsburg i fjor gikk det til ekstraomganger. Akkurat som i fjor gikk det til straffer, etter 120 målløse minutter. Lyon vant for et år siden, og Lyon vant etter straffer da Ada Hegerberg satte den siste i den franske cupfinalen for noen uker siden.

Og det gikk bra denne gangen også.

Målvaktene avgjorde

FORTVILELSE: Paris Saint-Germains keeper Katarzyna Kiedrzynek bommet på den avgjørende straffen som ga Lyon muligheten til å sikre seieren. Foto: Carl Recine , Reuters

Hegerberg var ikke slappere enn at hun var med og pisket frem lagvenninne foran ekstraomgangene og i pausen. Under straffedramaet sto hun og de øvrige «reservene» med armene rundt hverandre på sidelinjen.

– I slike situasjoner handler det om å stå bak hverandre og se hverandre i øynene, forteller hun til NRK.

Lagene fulgte hverandre hele veien, med en misset straffe hver, men på stillingen 6-6 ble keeperne sendt frem: PSGs Katarzyna Kiedrzynek skjøt svakt og løst utenfor, mens Lyons Sarah Bouhaddi ble den store helten – og ble overfalt av Ada Hegerberg og de andre Lyon-spillerne.

– Hun er helt utrolig, hun er helt gal i hodet, Da hun gikk frem for å ta den, visste jeg at hun kom til å score, sier Hegerberg om lagvenninnen.

Mens Bouhaddi ble feiret som den store helten, satt Kiedrzynek igjen på gresset med ansiktet gjemt i keeperhanskene.

Og selv om den polske keeperens bom hjalp Lyon til seier, føler motstanderne med henne.

– Det er tungt for PSG-keeperen. Én straffebom er vanlig i en finale. Jeg håper at hun i morgen, eller om noen dager, glemmer dette og kan se fremover, sa Lyons Dzenifer Marozsán på pressekonferansen etter kampen.

Les også: Slo verdensstjerner

Hegerberg kunne avgjort

Ada Hegerberg hadde hatt et par halvsjanser før pause, men var ikke skarp nok hverken med bein eller hode.

Men starten på 2. omgang var lovende: Først flikket den norske stjernespissen et frispark like utenfor, så fikk hun sin gigantiske dobbeltsjanse: Hegerberg snek seg fri på bakre stolpe etter en ny dødball. Det første skuddet gikk rett på keeper, men hun fikk en ny og enda større mulighet på returen. Dessverre satt heller ikke den for 21-åringen.

Når nok en Champions League-triumf skal feires på flyet hjem til Lyon har det likevel ikke så mye å si hvem som til slutt ble helten.

– Det har vært en tung oppladning til denne kampen, og det er bare så stort. Og det er så stort å gjøre det med denne gjengen, sier Hegerberg.

Saken fortsetter under bildet.

SEIERSKLEMMEN: Ada Stolsmo Hegerberg løp rett bort for å feire med familien ved første anledning etter at pokalen var sikret. Her blir hun gratulert av mor Gerd Stolsmo. Foto: Carl Recine , Reuters

Vil ta trippelen igjen

Kvelden ble ikke bare en triumf for spillerne, men også for Jean-Michel Aulas, mannen som har styrt Lyon-butikken siden 1987 (også herrelaget).

I 2005 startet han en offensiv satsing på damelaget, og nå er klubben hans verdensledende. Ifølge fransk presse har Lyon et budsjett på rundt 60-65 millioner kroner, og de skal være forberedt på å heve det til nærmere 75 millioner.

Den satsingen tror Hegerberg er nødvendig om laget skal kjempe for å sikre seg tre titler også neste sesong.

– Det kreves «balls» å ha slike ambisjoner hvert år, men når klubben legger opp til det, og vi trener som vi gjør, er det en naturlig ambisjon for oss, forteller hun til NRK.

Akkurat nå er det ikke så veldig høy odds på at Lyon og Ada Hegerberg står der som vinnere igjen neste vår også.

Men først fortjener de en heidundrende trippel-seiersfest.