Sjögren nektet å svare på Hegerberg-spørsmål: – Det må bli en annen gang

NADDERUD (VG) – En annen gang, sa landslagssjef Martin Sjögren da VG ønsket å stille ham konkrete spørsmål om Ada Hegerbergs kritikk av hans lederskap på Nadderud stadion onsdag kveld.

Etter at Sjögren var ferdig på NRKs sending i pausen av Stabæk-Lillestrøm gikk VG til landslagssjefen og spurte om det var mulig å få til en prat med han før kampen ble sparket i gang igjen, eller etter at den var over.

– Hva gjelder det, spør Sjögren.

– Hegerbergs landslagspause. Vi har et par konkrete spørsmål til deg rundt det etter nye upubliserte, opplysninger fra Ada, informerer VG.

– Nei, ikke nå. Jeg hadde en avtale med NRK nå og jeg har ikke noen flere kommentarer om det utenom det jeg sa til NRK, sier Sjögren.

– Vi møtte Ada i Frankrike tidligere i dag hvor hun kom med uttalelser om deg som vi ønsker dit tilsvar på. Er det mulig?

– Jeg ønsker ikke å kommentere det mer nå. Det må bli senere, en annen gang, svarer Sjögren.

Hegerberg-konflikten var ikke på sakslisten på et NFF-styremøte onsdag, men ble likevel diskutert, ifølge NTB. Fotballpresident Terje Svendsen og generalsekretær Pål Bjerketvedt vil svare på spørsmål om saken under et frokostmøte med pressen på Ullevaal torsdag formiddag.

Hegerberg beskylder NFF for hersketeknikk



I VG-intervju på dagtid onsdag sa Hegerberg at Sjögren og toppfotballsjef Nils Johan Semb drev med hersketeknikk.

– Vi kom egentlig til enighet om å komme med en felles pressemelding. Jeg hadde aldri noen intensjon om å skape noe styr. Når jeg får høre de kommentarene som kommer fra både Sjögren og Semb i ettertid, om at de er veldig skuffet over min beslutning, så tenker jeg at det er en hersketeknikk fra deres side, sa Hegerberg og fortsatte:

– De prøver å fremstille meg som den som svikter laget og ikke blir med på veien tilbake. Det er en hersketeknikk. For samtidig klarer de ikke å se på seg selv heller, og hva som kan gjøres bedre. De ser ikke noe behov for at de trenger forandringer, la hun til.

– Ikke hersketeknikk



I NRKs cupsending avviste Sjögren dette.

– Vi har sagt vi er skuffet over at hun ikke er med, og det står vi ved. Det er ikke noen hersketeknikk i det, sier svensken.

– Hva slags konkrete innspill til forbedring kom hun med til dere, spurte NRK.



– Det Ada sier i pressemeldingene var ganske vagt, men utover det får dere spørre Ada, svarte Sjögren.

Hegeberg har satt fingeren på at det ikke finnes noen takhøyde, at Norge kom uforberedt til EM, at evalueringen etter fiaskoen var for dårlig og at det var store kommunikasjonsproblemer.

VG fikk onsdag også beskjed om at Nils Johan Semb ikke ville la seg intervjue om Hegerberg-kritikken.

– Bedre med motivert spiller



Landslagskeeper Ingrid Hjelmseth stilte derimot opp for VG etter cupkampen på Nadderud. Stabæks bakerste kvinne sier hun ble overrasket over Hegerbergs nei.

– Men er hun ikke motivert for å reise kjerringa er det bedre at en motivert spiller kommer inn, sier Hjelmseth.

– Kjenner du deg igjen i noe av det Hegerberg sier? Kom dere uforberedt til EM?

– Det synes jeg absolutt ikke. Jeg synes vi har jobbet godt et halvt år under Martin. Han har vært tydelig på hva han vil. Mye av det vi ikke får til i EM er fordi vi spillerne ikke er på vårt beste, svarer keeperen.

Hun svarer slik på spekulasjoner om at Hegerbergs humør var et problem for landslaget under mesterskapet i sommer.

– Personlig følte jeg ikke at Ada var et problem. Hun ble bombardert av pressen etter hver trening og har et stort trøkk på seg. Kanskje ble det mye for henne å forklare og forsvare hvorfor ting ikke fungerte, men utover det følte jeg ikke at det var noe, sier Hjelmseth.

– Synd



– Det er synd, men har hun ikke motivasjon er det helt sikkert noen andre som har lyst på den plassen, sier Ingrid Moe Wold, Lillestrøm- og Norge-back, om saken.

Hun har ikke vært i kontakt med Hegerberg i ettertid.

– Jeg kjenner meg ikke igjen i kritikken hun legger fram.

– Kom dere uforberedt til EM?

– Nei, det synes jeg ikke. Vi har gjort en intern evaluering, så får vi se resultatet av det, sier 2-1-målscoreren fra cupkampen.

LSKs og Norges Emilie Haavi mener det er synd at ikke Hegerberg vil være med mer.

– Jeg vet ikke nok om grunnen, men det er kjipt, sier Haavi til VG.

– Hegerberg refser forberedelsene til EM. Kjenner du deg igjen i det?

– Jeg har ikke vært med så mye siden jeg var skadet. Jeg hadde bare en samling før EM, men jeg opplevde det ikke slik i det hele tatt, svarer Haavi.