Sjekk det elleville Hegerberg-jubileet

CARDIFF (VG) Hun avsluttet den siste treningen før Champions League-finalen med et perfekt volleytreff. I kveld er Ada Hegerberg (21) tilbake på Cardiff City Stadium, for å skyte Lyon til sin andre strake trippel-triumf.

Ada Hegerberg i Lyon: Antall kamper og scoringer: 14/15: 32 kamper – 34 mål 15/16: 35 kamper – 54 mål 16/17: 32 kamper – 27 mål Totalt: 99 kamper – 115 mål Kilde: Lyons hjemmeside

Ikke bare er det en av karrierens største kamper; det er også et jubileum: For hundrede gang tar Ada Hegerberg på seg Lyon-drakten.

Og for noen tall hun kan vise til: De 99 første kampene har gitt 115 mål. . .

– Jeg føler meg i toppform. Jeg har julaften-følelsen hver morgen, sier Hegerberg, sedvanlig offensiv og sprudlende, foran møtet med rivalene fra Paris Saint-Germain.

Lyon har et stjernegalleri man knapt har sett maken til, det renner over av toppspillere, som Wendie Renard, Alex Morgan, Saki Kumagai, Eugènie Le Sommer, Dzsenifer Marozsán, Pauline Bremer, Camille Abily, Caroline Seger – og Ada Hegerberg, 21 år og verdensvant.

Best i Frankrike

Den norske jenta tar plass i miljøet. Under treningen er hun på hugget hele tiden, etter treningen går hun rundt og snakker med masse folk, deler ut en klem her og der, inkludert en varm en til den mektige klubbpresidenten Jean-Michel Aulas.

Og det er klart; blir du kåret til Europas beste spiller av UEFA og «årets kvinnelige fotballspiller» av BBC, er statusen deretter.

– Ada er den beste spissen i Frankrike sammen med Le Sommer, sier den Paris-baserte journalisten Loic Tanzi fra Goal.com.

– Ada er den beste spissen i Frankrike sammen med Le Sommer, sier den Lyon-baserte journalisten Fabien Leveque fra France Television.

– Hun er blant de beste i verden også. Hun fortjener alle utmerkelsene hun får. Ada kan score fra alle mulige vinkler, og husk at hun er fortsatt veldig ung, påpeker Leveque.

Loic Tanzi, Goal.com.

Antall mål halvert

Likevel har ikke Ada Hegerberg scoret fra like mange vinkler denne sesongen. Etter å ha stått bak uvirkelige 54 mål i 2015/16, er tallet faktisk halvert. Foran Champions League-finalen står hun med 27 mål på 32 kamper.

– Det har vært litt annerledes denne sesongen. Vi har fått inn mange nye spillere, og det er jo en utfordring i seg selv, de skal inn i et nytt system osv. Men vi har greid å takle det, vunnet serien igjen, vi vant cupfinalen og nå er det bare den siste som gjelder, sier Hegerberg.

– Jeg visste at jeg ikke kunne forvente å score like mange mål igjen, men jeg vet at jeg er en blitt bedre spiller.

Fabien Leveque, France Television.

– Hva tenker du spesifikt på?

– Det handler om det meste; nærteknikken, timingen i lufta, avslutninger, finter. Jeg jobber hardt med meg selv for å bli bedre hele tiden. Gjenskape er et av mine nøkkelord, det nytter ikke å være fornøyd. Og det merker jeg på hele laget. Alle jobber hardt for at vi skal klare en trippel en gang til.

En av grunnene til at det er blitt færre mål kan være at det er hardere konkurranse om plassene, og Hegerberg har oftere enn før måttet finne seg å ikke spille 90 minutter, selv om hun har startet nesten alle kampene.

– Det kan hende at det har hatt betydning, men det er samtidig litt enkelt å si at dét er grunnen. Jeg må bare forholde meg til at jeg ikke har scoret like mange mål, sier Hegerberg.

Loic Tanzi fra Goal.com mener at Hegerberg har vært meget god, selv om det er blitt færre mål. Han mener også at sesongen har vært spesiell for Lyon, ikke minst fordi presset på klubben har vært tøffere enn tidligere.

KLAPPET OG KLAR: Ada Hegerberg intervjues av TV2 foran finalen.

– Alle krever at Lyon skal vinne. Ikke noe annet enn det er bra nok, og PSG satser også hardt. Man får kanskje en følelse av at atmosfæren i Lyon-laget ikke er like god som den har vært tidligere. Alex Morgan har for eksempel kommet inn med en mye høyere lønn enn de andre, og jeg fornemmer at en spiller som Wendie Renard (kaptein) ikke alltid er like fornøyd. Morgan tiltrekker seg masse oppmerksomhet, men er ikke veldig dominerende på banen, selv om hun har vært god, for all del, sier Tanzi.

Den amerikanske stjernen Alex Morgan har vært ute med en skade etter cupfinalen, men trente i går og er meldt frisk igjen. Fabien Leveque fra France Television tipper at Le Sommer, Hegerberg og Alex Morgan starter på topp i finalen.

Ada Hegerberg har ikke bare samlet på mål i sin unge karriere. Hun har også samlet på pokaler, og nå er hun oppe i åtte trofeer. Den første med Stabæk i cupfinalen i 2012, da Hegerberg scoret de tre første målene i 4-0-finalen mot Røa. De øvrige syv titlene er kommet med Lyon.

CUPTRIUMF: Ada Hegerberg (til venstre) og Lyon-leiren jubler etter cupfinaleseieren over Paris Saint-Germain. Kaptein Wendie Renard med pokalen. Foto: AFP

Nå er Lyon storfavoritter igjen, men på spørsmål om han frykter at spillerne vil undervurdere Paris Saint-Germain, rister trener Gérard Prêcheur litt på hodet og svarer:

– Vi avgjorde cupfinalen mot PSG for et par uker siden på den åttende straffen, så jeg føler vel ikke at dette er avgjort på forhånd. . .

Ada Hegerberg satte den avgjørende straffen i cupfinalen 19. mai. Hun scoret også i Champions League-finalen for et år siden.

Hun elsker de store kampene. I dag er det julaften igjen.