Semb om Hegerberg: – Fram til EM var det bare positive tilbakemeldinger

ULLEVAAL (VG) Toppfotballsjef Nils Johan Semb og landslagssjef Martin Sjögren reagerer på misnøyen fra Ada Hegerberg.

– Det kom som lyn fra klar himmel. Det er derfor vi er så overrasket over kritikken også. Jeg vil si at fram til EM var det bare positive tilbakemeldinger å få. Den massive kritikken kom først når Ada redegjorde for hvorfor hun trakk seg, sier Nils Joham Semb.

Tirsdag annonserte Ada Hegerberg (22), Norges fremste fotballprofil, at hun ga seg på landslaget. Onsdag tok hun et stort oppgjør med Norges Fotballforbund (NFF) i et intervju med VG i hennes franske hjemby Lyon.

Onsdag kveld: Landslagssjefen nektet å svare VG på kritikken



– Det handler om helheten rundt det: Ledelse, planlegging, forberedelser og gjennomføring. Det har også vært et stort sprik i evalueringen og hvordan man skal ta det videre etter nedturen i EM. Det har heller ikke vært god nok kommunikasjon, oppsummerte Hegerberg.

– Kritikken er på mange områder svært lite konkret. Noe er konkret og lettere å forholde seg til. Det skal naturligvis tas videre, sier Semb.

– Når hun sier at forberedelsesfasen er dårlig, så må man si HVA som var dårlig med forberedelsesfasen, legger Semb til nokså tydelig og småirritert.

Se ekspertens sang om Hegerbergs nei:

– Ingen signaler



NFF-toppene synes mye av kritikken fra Hegerberg, som kom onsdag i VG blant annet, var overraskende.

– Ada har jeg hatt en god dialog med underveis. Det har ikke kommet noen signaler om misnøye, så kommer alt på et brett. Det er vanskelig å gjøre noe etter et mesterskap. Vi skulle gjerne fått vite om det før mesterskapet, sier Sjögren.

Stort Hegerberg-portrett (VG+): Inviterte til fest – ingen kom

22-åringen beskyldte også landslagssjef Sjögren og toppfotballsjef Semb for hersketeknikk da kalte det skuffende at Hegerberg sa nei til landslaget.

– Vi dro raskt til Lyon for å prate med henne. Vi hadde et oppriktig ønske om å ha med Ada. Når vi uttrykker at vi er skuffet er ikke det hersketeknikk. Det er at vi ønsker å ha med våre beste spillere. Hadde jeg ikke sagt at jeg var skuffet ville det vært likegyldighet, sier Semb i retur.

Hegerberg: NFF har en jækla lang vei å gå

– Gå sterkt videre



Hegerberg var misfornøyd med at hun måtte intervjues rett etter en av EM-kampene, og mente at det var Sjögren som burde stått der foran pressen.

– Jeg stilte opp for alle medier og forsøkte å fronte laget, forklarer Sjögren.

– Hva vil du gjøre for å få Hegerberg tilbake igjen nå?

– Nå som tilfellet er slik gjelder det å få denne prosessen avklart, så går vi inn i en VM-kvalik. Vi må ha fullt fokus på de to kampene som kommer og så får vi se hvordan vi tar denne tanken senere, svarer Sjögren.

Linda Medalen om Adas valg: – Nesten ikke til å tro

– Det er alltid et problem når vi ikke har de beste spillerne tilgjengelig. Nå har jeg ikke det, men det gjelder å ha fullt fokus på dem som vil være med. Jeg er trygg på at vi kommer til å gå videre sterkt vis, sier Sjögren.

Landslagssjefen ble spurt om familien Hegerberg - også søsteren Andrine var med som EM-spiller og deres foreldre var kritiske etter at EM var over.

– Jeg kan ikke kommentere det. Jeg synes det er en intern greie. Jeg forholder meg ikke til familien Hegerberg. Jeg forholder meg til spilleren Ada og spilleren Andrine, sier svensken.

Les også: Jarstein med full støtte til Riise og Carew

– Avstand fra skittkasting



Semb ble spurt om hvor fastlåst situasjonen med Hegerbergs nei etter kritikken hennes.

– Jeg tar avstand fra skittkasting. Jeg er ikke opptatt av å drive med det. Jeg er opptatt av fakta og faktiske forhold. Det går direkte på kjernen av dette. Det går på tidspunktet og innholdet i kritikken og på påstander som jeg vil avvise, sier Semb.

Kommentar: Hegerberg kan ikke bestemme hvordan Norge spiller

Torsdag morgen pratet fotballpresident Terje Svendsen og NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt om Hegerbergs nei.

– Jeg tror det er et uklokt valg av Ada. Uklokt for hennes karriere fordi sammenhengen mellom klubb og landslag er en nødvendighet for fortsatt å kunne utvikle seg. Derfor synes jeg det er trist og skuffende, sa Bjerketvedt.