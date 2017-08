Mykjåland: – Må være kritisk til egne prestasjoner før man peker finger mot andre

Lene Mykjåland (30) har forståelse for Ada Hegerbergs frustrasjon over det norske landslaget. Men hun har savnet mer selvkritikk fra Norges største stjerne etter EM-fiaskoen.

– Jeg synes det var påfallende under EM at vår største stjerne ikke var mer selvkritisk. For meg er de aller største de som tar ansvar også når det går dårlig. Jeg savnet en ydmykhet når både lagets, og Adas egne, prestasjoner var så svake. Det virker å være en slags forventning om at det hele tiden er andre som må opp et hakk. Medspillere, trenere og forbund. Men jeg tror det er lurt å ta et steg tilbake, og gå i seg selv før man retter fingeren mot andre, sier Mykjåland til VG.

For et par dager siden kom beskjeden om at Ada Hegerberg tar en pause fra landslaget, i en alder av bare 22 år. I et lengre intervju med VG kom hun torsdag med skarp kritikk av NFF, EM-forberedelsene og toppfotballsjefen.

Hegerberg mener blant annet det ikke er takhøyde, at man ikke kan stå opp og ha en mening eller et ønske om å forbedre ting.

– Prøver man å ha en stemme, blir man dempet mest mulig, uttaler hun.

I tillegg mener 22-åringen at dårlige forberedelser ødela EM, at det ikke var noen målsetting før mesterskapet, og at det var veldig lite kommunikasjon underveis. Hun sier også at det ikke var nok kommunikasjon til å greie å holde spillerne sammen som gruppe.

– Underlig



Lene Mykjåland spilte sin siste landskamp i juni 2016, og har dermed ikke vært en del av Martin Sjögrens landslag. Men hun har likevel vært tett på, ikke minst som ekspert for TV 2 under sommerens EM.

– Det er mye som må bli bedre i norsk landslagsfotball. Veldig mye. Men da det nye regimet tok over kvinnelandslaget, var det en ny optimisme i spillergruppen som jeg ikke hadde sett på lenge. En oppfatning av at landslaget var på vei i riktig retning, mot noe som var nytt og spennende. Det var mer en rød tråd i alt de gjorde, noe som hadde vært et stort savn tidligere. Det var tilbakemeldingene jeg fikk fra spillerne, og også inntrykket jeg satt med. Da er det litt underlig at den spilleren med sterkest posisjon, den største stjernen, ikke føler det slik, sier Mykjåland.

Den tidligere landslagsspilleren mener også at dersom man skal nå fram med kritikk, så er sjansen større for at den blir hørt og forstått dersom man samtidig også er kritisk til seg selv.

– Kritikken mot forbundet kan helt sikkert være berettiget, for det finnes utallige forbedringspunkter hos landslaget og forbundet. Men ved å vise at man tenker kollektivt, blir det også mer troverdig. Dette med manglende selvkritikk preger hele min opplevelse av denne saken, og gjør at jeg sliter med å fullt ut forstå hva som egentlig er problemet, sier Mykjåland.

– Når man ikke presterer selv, må man ta et steg tilbake og være kritisk til egne prestasjoner før man peker finger mot andre.

Mykjåland er nøye med å understreke at Hegerberg er «en juvel og ledestjerne i norsk fotball», og en spiller som har utrettet ting hun knapt trodde var mulig.

– Men så er det det å stå i det også når ting snur litt. Når man ikke presterer, er ikke fotball gøy. Når man ikke er i form, føles det fort som om alt går imot. At man ikke blir spilt god, ikke blir satset på, alt føles galt. Det er da jeg savner en ydmykhet, hos begge parter i saken. Når Norge presterer langt under pari, gjelder det samtlige: Spillere, trenere, forbundet. Det er jo ingen tvil her om at det er mye som har gått galt, og ingen har prestert mot sitt beste, sier Mykjåland.

Hun mener at man ikke kan forvente at alle lagvenninnene skal stå på pinne for én spiller og servere og servere.

– Jeg reagerer veldig på at flere forklarer Adas svake prestasjoner på landslaget med at lagvenninnene ikke er gode nok. At det er deres ansvar å sørge for at én spiller presterer, og at denne spilleren, som attpåtil er en av våre aller sterkeste, er unntatt alt ansvar selv for å prestere, ta tak og bidra til laget. Det skal jo ikke bare gå én vei i et lag, sier hun.

– Sånn har det aldri vært, og sånn vil det heller aldri bli. Man kan ikke forvente å få 30 innlegg og sjanser i løpet av en kamp.

Forståelse for frustrasjonen



Mykjåland skjønner samtidig mye av Hegerbergs frustrasjon, og tror alle de punktene 22-åringen peker på er berettiget. 30-åringen mener mange av de tingene Hegerberg tar opp har vært en trend på det norske landslaget, men at ting gradvis har blitt bedre.

– Jeg var en del av landslaget senest i fjor, og jeg synes det har vært rom for spillere til å reagere og uttrykke seg på godt og vondt. For en tid tilbake var det ikke det, noe jeg opplevde som et stort problem. Det var lite takhøyde og lite rom for ulikhet, noe jeg synes har forbedret seg veldig. Men jeg har ikke vært til stede under det nye regimet, og det kan godt hende at det fortsatt er en lang vei å gå, sier hun.

Ingvild Stensland ga seg i likhet med Mykjåland på det norske landslaget i 2016. I et intervju med NRK forteller hun at hun skjønner Hegerbergs frustrasjon.

– Dette er først og fremst trist, og det er ikke bra når en 22-åring ikke vil spille på det norske landslaget. Ada gir uttrykk for manglende motivasjon og takhøyde, og i så måte forstår jeg henne, men dette skulle vært løst for lenge siden. Det har gått altfor langt nå, sier hun.

– Kjenner meg ikke igjen



VG var tidligere i dag i kontakt med en av de andre store profilene fra sommerens EM-tropp, Caroline Graham Hansen. Hun har tidligere uttalt at hun ikke kjenner seg igjen i kritikken fra Hegerberg, og det står hun fremdeles for.

– Alle har vel ulik oppfatning av ting, men jeg kjenner meg ikke igjen i dette. Om Ada føler det slik, er det synd. Men det er hennes oppfatning, og den er totalt annerledes fra hvordan jeg ville beskrevet landslaget, sier Hansen.

VG har forsøkt å komme i kontakt med flere av sommerens EM-spillere, uten resultat. Keeper Ingrid Hjelmseth sier imidlertid følgende i en SMS:

– Jeg har ikke behov for å si noe mer, annet enn at jeg har fullt fokus på det som skjer fremover. Vi har interne evalueringer, og de forblir interne. Når resultatet blir som det blir i EM, sier det seg selv at VI (både spillere, støtteapparat og NFF), må ta tak og forbedre oss for å kunne være med og kjempe om medaljer igjen. Og den jobben er vi allerede i gang med.