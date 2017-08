Den tidligere landslagsspissen Linda Medalen (52) sier hun aldri ville gjort som Ada Hegerberg (22) – og sagt nei til å spille for landslaget.

Medalen ble svært overrasket da hun mottok nyheten om at Hegerberg tar en pause fra landslaget.

– Helt sykt. Det er nesten ikke til å tro. For meg var det aldri noen tvil, jeg ville aldri trukket meg fra landslaget. Jeg ville spille med flagget på brystet, jeg ville gå foran. Men mentaliteten min er kanskje annerledes. Etter det mesterskapet hun har vært gjennom nå, så skjønner jeg at hun vil dra opp håndbrekket litt, sier Medalen til VG.

Bakgrunn: Hegerberg sier nei og kritiserer NFF

52-åringen, som står bokført med 152 landskamper, mener Ada Hegerberg har hatt en lite lukrativ jobb som spiss for Norge.

– Hun har hatt en dritt-tung jobb, hun har jaktet og jaktet, men aldri fått ballen. Jeg skjønner frustrasjonen. Laget er ikke bygget rundt henne, hun er sjelden involvert eller får servert gode baller, sier hun.

Kommentar: Hegerberg kan ikke bestemme hvordan Norge spiller

– Umodne spillere

Medalen er Norges nest mestscorende gjennom kvinnelandslagets historie, med sine 64 mål. I sommer gikk de norske fotballjentene gjennom EM uten en eneste nettkjenning, til tross for at stjernespissen Ada Hegerberg var på topp.

– Når hun aldri får et presist innlegg, aldri en god stikker eller gjennombruddspasning, hvordan skal hun da kunne vise at hun er en av Europas beste? Man tenker ikke på henne som dét, når man ser henne spille på det norske landslaget, sier Medalen.

– Det er umodne spillere der, som må modnes. De må tenke tanken at «jeg blir bedre selv, om jeg gjør andre gode». Det er mange individualister. Man må sette seg selv litt til side, og gjøre andre gode. Det var kanskje det jeg reagerte mest på.

Lest denne? Stjernespissen som alltid vil spesialtrene med pappa

Medalen understreker også at trygge rammer er viktig for landslagsspillerne.

– Presterer man på topp, er man på laget. Begynner man å bytte plasser på spillerne, svitsje, så skaper man usikkerhet. Under mesterskapet trenger man ro, og jeg ser for meg at det har vært noe usikkerhet der, sier hun.

Også Hege Riise er sjokkert over at Hegerberg nå sier nei til landslagsspill.

– Det er ikke bra når en 22-åring ikke lenger er motivert til å spille for Norge. Hadde hun spilt 15 år på landslaget så hadde det stilt seg annerledes. Nå får man gå en runde i forbundet og på landslaget og samtidig se på det som gjøres. Om det er ting som kan bedres. Her må alle evalueres hele veien, sier Riise.

Treneren til LSK Kvinner - med 188 landskamper for Norge - mener det ikke er et bra tegn når den største kvinnelige fotballprofilen ikke vil være med videre, men heller konsentrere seg om Lyon og klubbfotballen.

– Det er trist på vegne av norsk fotball. Jeg ble veldig overrasket da jeg leste om hennes beslutning. Ada har vært en stjerne og en profil som kanskje har vært mer omtalt enn noen av landslagsgutta. Det er de største profilene som skal selge og løfte produktet.

LSK-TRENER: Hege Riise er i år trener for LSK kvinner, som leder Toppserien. Foto: , NTB Scanpix

Kvalik uten stjernen

«Timingen» er heller ikke gunstig. Etter fiaskoen i sommerens EM skal Norge ut i en VM-kvalik som innledes med kamper mot Nord-Irland (15. september) og Slovakia (19. september). Deretter venter den ferske europamesteren Nederland.

– Vi hadde jo håpet at denne gjengen med lederne ville brette opp ermene etter sommerens fiasko. Det er en viktig kvalik som venter, og det å ha lag i mesterskap er viktig. Sånn sett er det også kjipt at Hegerberg gir seg.

Samtidig er Riise klar på at hvis Hegerberg ikke er motivert så har hun ikke noe å tilføre laget.

– Det virker som det er mer enn mangel på motivasjon som ligger bak, men hva får vi neppe vite.

– Tror du Hegerberg spiller VM i Frankrike om Norge kvalifiserer seg?

– Da blir det opp til trenerne å gjøre en vurdering, med mindre hun melder seg til tjeneste. Det er ikke sikkert spillestilen har endret seg noe vesentlig, sier Riise.

Slik svarte Ada Stolsmo Hegerberg på spørsmål om hun mente Martin Sjögren var riktig mann for å lede landslaget etter EM-exiten i sommer:

Solveig Gulbrandsen konstaterer at Ada Hegerberg har vært tydelig misfornøyd – som hun var under den forrige landslagstreneren, Roger Finjord.

– Men derfra til å gi seg på landslaget i en alder av 22 år. Det er overraskende at du ikke vil representere landet ditt, sier Gulbrandsen. 183 kamper på landslaget og flere generasjonsskifter har lært henne at kollektivet er Norges store stjerne.

– Det er kollektivet som må prestere. Jeg har aldri «skint» på det norske landslaget, du jobber knallhardt der ute. Det ville stått respekt av det om Hegerberg kanskje tok litt selvkritikk når ting går dårlig og tenker «dette må vi snu sammen». Når Norge ligger nede er det veldig viktig at profilene drar lasset. Når det er sagt så er det bra for laget og kollektivet at spillere som ikke er motiverte erstattes med spillere som er det.