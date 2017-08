Lagerbäck: – Rart når en spiller vil hoppe av

Lars Lagerbäck (69) mener en spiller som ikke har motivasjon til å gi alt for landslaget, heller ikke har noe der å gjøre.

– Det handler om egen motivasjon. Jeg forsøker aldri å overtale en spiller til å fortsette, det kunne ikke falle meg inn. Har de ikke egen motivasjon, så har de ikke noe på dette nivået å gjøre, sier Lagerbäck på en pressekonferanse i dag.

Landslagssjefen rakk knapt å entre podiet og sette seg ned før han fikk spørsmål om situasjonen rundt Norges store stjerne på kvinnesiden, Ada Hegerberg. Lagerbäck var rask med å understreke at han ikke kjenner situasjonen, og ikke har vært med i kulissene rundt kvinnelandslaget.

–Jeg vet ikke hva som har skjedd, og da er det vanskelig å ha en oppfatning av saken. Men generelt er det rart når en spiller vil hoppe av. Jeg vet ikke hva som har skjedd i gruppen her, hvorfor dette har skjedd, sier han.

Zlatan-nei



Lars Lagerbäck har selv opplevd at en spiller har takket nei til landslaget - to ganger. Én spiller som ville slutte helt og holdent - og Zlatan Ibrahimovic.

– Zlatan sa nei noen ganger, men vi holdt fortsatt kontakt. Han takket nei til to kamper, men siden ville han tilbake, forteller svensken.

Da han tok over som norsk landslagssjef, fikk han nei fra to profiler i løpet av en måned. Først fra Per Ciljan Skjelbred, deretter Alexander Tettey.

– Har du for eksempel spurt dem om de ønsker å komme tilbake?

– Jeg har pratet med Per Ciljan, og forsøkt å spre budskapet om at dersom de endrer mening, er det bare å si fra. Men jeg ringer ikke opp dem. De er velkomne til å ta kontakt med Perry (Per Joar Hansen) eller meg når som helst, sier Lagerbäck til VG.

Den svenske landslagssjefen forbereder VM-kvalifiseringskampene mot Aserbajdsjan og Tyskland i disse dager. Hans kollega og landsmann, Martin Sjögren, møtte i går pressen for å snakke om noe ganske annet: Hegerbergs landslags-nei.

– Jeg har orientert min nærmeste leder Martin Sjögren og ledelsen i NFF om beslutningen og begrunnelsen for denne. Det er samtidig viktig å understreke at begrunnelsen i stor grad ligger utenfor Sjögrens treneransvar. Skal landslaget oppnå de målsettinger og resultater landslagsledelsen har satt seg, kreves det etter min oppfatning forbedringer på flere områder, både i planleggingsarbeidet, i gjennomføringsfasen og i oppfølgingen. I tillegg er det mye å gå på når det gjelder kommunikasjon og dialog, meldte Hegerberg i går.





– Hvordan takler du en spiller som har sterke meninger om laguttak og disponeringer, var et av spørsmålene TV 2 stilte Lagerbäck i dag.

– Jeg er forberedt på en åpen dialog så lenge folk bygger det på noe vettig. Jeg vet ikke om jeg er så veldig tolerant, men jeg kan ikke huske å ha hatt noe problem med det. Jeg har satt meg ned med skuffede spillere, men så lenge de vil ta det direkte med meg så kan de ha så mange spørsmål de vil og synes ting er merkelig, sier landslagssjefen.

– Tror ikke alle elsker alle



Da Norge røk ut etter et fiasko-EM i sommer, fikk Ada Hegerberg spørsmål om hun hadde tro på Martin Sjögrens prosjekt. Superspissen svarte at hun ikke ønsket å kommentere noe rundt det. Lagerbäck fikk spørsmål på dagens pressekonferanse om hvordan han ville taklet at en spiller ikke ga full offentlig støtte til hans prosjekt.

– Hvis hun ikke ville svare på det spørsmålet, så var jo det ganske diplomatisk - det kan man tolke omtrent som man vil. Men for å svare konkret, om en spiller gikk ut og uttalte han ikke trodde på det jeg står for, og at det vi gjør er feil, ville jeg tatt en prat med den personen. Hørt hva de mener, hva slags fakta de har - og om de virkelig mener det så må man jo fundere på om den spilleren skal være der. Er vedkommende villig til å respektere det vi gjør, og jobbe steinhardt, så kan han gjerne ha en slik mening for meg. Jeg tror uansett ikke at alle elsker alle i noen gruppe.

