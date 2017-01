Lyon-spissen Ada Hegerberg (21) tjuvstartet Idrettsgallaen med å vinne prisen for årets fotballspiller i Norge i 2016.

Hegerberg vant i konkurranse med Hertha Berlin-duoen Per-Ciljan Skjelbred og Rune Jarstein.

– Wow! Det her er helt utrolig. Står her andre året på rad med gullballen, jeg vet ikke hvor jeg skal starte egentlig, begynte Hegerberg fra podiet i CC Amfi på Hamar.

Hegerberg bidro til at Lyon vant ligaen, cupen og Champions League i 2015/2016-sesongen. Hun ble toppscorer i fransk liga og Champions League, og ble kåret til «Europas beste spiller» i august.

– Det har vært en helt fantastisk sesong. Så kan jeg si at det er mye hardt arbeid bak det, og selv om den her ikke letter på all jobben så gir det en boost videre. Jeg ønsker å si tusen takk, avsluttet Lyon-spissen.

Prisen ble delt ut før Idrettsgallaen braket løs på Hamar. Der er Hegerberg nominert til «årets kvinnelige utøver» og «årets navn»

Disse satt i juryen:

Nils Johan Semb, juryleder og NFF-ansatt

Lise Klaveness, NRK

Øyvind Alsaker, TV 2

Jan Erik Aalbu, Discovery

Trond Johannessen, VG

Vidar Sanderud, jurysekretær og NFF-ansatt