Hegerberg-søstrene senket England – kjempers fødeland!

LA MANGA (VG) (Norge – England 1-0) Theresa May, can you hear me? Your girls took a hell of a beating!

Med tanke på prestasjonen, omgivelsene og betydningen er det kanskje drøyt å trekke frem Bjørge Lilleliens legendariske radiokommentering fra Norges seier over England i 1981, men halvannet år etter det bitre tapet i VM-åttendelsfinalen fikk kvinnelandslaget en ørliten revansje – i en treningskamp på La Manga.

Takket være familien Hegerberg som sto for en strålende scoring etter 26 minutter.

Andrine (23) slo et perfekt frispark inn i Englands 16-meter. Lillesøster Ada (21) møtte pasningen med hodet og nikket inn 1-0 i et nesten tomt mål som var forlatt av en keeper på halvdistanse.

Men begge søstrene måtte dessverre forlate banen før full tid.

Ada Hegerberg rakk å være farlig frempå med pannebrasken igjen etter en corner før hun måtte hun måtte gå av banen snaut ti minutter før pause. Mer dramatisk var det da Andrine Hegerberg i andre omgang fikk en ball i ansiktet og ble fraktet på båre inn i garderoben.

Etter 70 minutter var Norge nær ved å doble ledelsen. Ingrid Moe Wold slo inn fra høyre og ballen blåste i stolpen – og ut.

England presset på i sluttminuttene og var svært nær en utligning, men Norge red stormen av. Dermed har den nye landslagssjefen Martin Sjögren fått en solid start i sin nye jobb med to seire mot Sverige og England.

Da England slo Norge ut av Canada-VM i 2015 lot den anerkjente britiske sportsjournalisten Henry Winter seg inspirere av Bjørge Lillelien med denne Twitter-meldingen:

Så da avslutter vi med følgende fra den spanske østkysten – litt mer enn 35 år og fire måneder etter at radiosportens mann gikk bananas på Ullevaal Stadion:

Vi har slått England! England, kjempers fødeland – Lord Nelson, Lord Beaverbrook, Sir Winston Churchill, Sir Anthony Eden, Clement Attlee, Henry Cooper, Lady Diana, vi har slått dem alle sammen!

