Hegerberg og Lyons vei mot «The treble»: Møter samme lag tre ganger på 20 dager

(Lyon - Soyaux 9-0) Ada Stolsmo Hegerberg (21) scoret to mål da Lyon sikret sin ellevte strake ligatittel. Nå skal den franske mesteren møte Paris Saint-Germain tre ganger på 20 dager på veien mot sin andre strake «The treble».

Hjemmemøtet med Soyaux i den 20. ligarunden ble en parademarsj for Ada Stolsmo Hegerberg og Lyon.

Den norske spissen scoret to ganger i Lyons 9-0-seier. Seieren gjør at Lyon to serierunder før slutt er åtte poeng foran Montpellier og ni foran Paris Saint-Germain.

Det er Lyons ellevte strake ligatittel og Hegerbergs tredje med klubben.

– Det er utrolig deilig å vinne ligaen igjen. Det viser den kvaliteten og profesjonaliteten vi har i laget. Det er sterkt av oss å gjenskape suksessen gang etter gang, sier Hegerberg til VG.

Må overliste rivalen i jakten på trippelen



Nå er neste mål for Lyon å gjenta fjorårets trippel ved å hente hjem et trofé i både den franske cupen (19. mai) og i Champions League (1. juni). Motstander i begge finalene er Paris Saint-Germain.

– Det blir veldig spesielt og viser at fransk fotball gjør det godt om dagen. Det er en motstander vi kjenner veldig godt og vår største rival, sier den norske spissen.

Allerede førstkommende lørdag møtes Lyon og PSG den franske serien. Dermed møtes de to lagene tre ganger på 20 dager i sesonginnspurten.

– Vi tapte 0-1 borte mot dem i høst, så derfor betyr hjemmekampen mye for oss selv om serien allerede er avgjort. Vi går for å vinne alle tre kampene. Det er det vi har sagt fra dag én, sier en selvsikker norsk spiss.

I mellom de to finalekampene skal Lyon også ut i kamp mot Metz 25. mai i den siste runden i den franske ligaen, mens PSG møter Bordeaux samme dag.

Utsetter feiringen



Lyon tok ledelsen etter en selvmål av Soyaux' Cynthia Viana, før Hegerberg satte inn 2-0 og 3-0 i det 24. og 32. minutt.

I tillegg til den norske spissen, noterte også Alex Morgan (2), Eugenie Le Sommer (2), Saki Kumgai og Wendie Renard seg på scoringslisten.

Selv om ligatittelen er i boks, blir det ikke den helt store feiringen på den norske jenta og lagvenninnene helt ennå.

– Det blir en liten sammenkomst med hele gjengen, presidenten og det som følger med bare for å hygge oss, men i morgen er det trening igjen og forberedelse til neste kamp, sier Hegerberg.