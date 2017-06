Hegerberg og Lyon vant etter straffedrama

CARDIFF (Lyon – Paris Saint-Germain 0-0, 7-6 etter straffer) Ada Hegerberg burde sendt Lyon i ledelsen, men hun ble likevel Champions League-vinner for andre år på rad etter et nytt straffedrama.

Rett etter at Hegerberg misbrukte en enorm dobbeltsjanse var en av hennes største fotballkvelder over. Da var det spilt en snau time. Resten av finalen måtte hun følge fra sidelinjen, trolig på grunn av mageproblemer hun hadde slitt med i forkant.

Og det var over en time igjen av denne thrilleren.

Akkurat som mot Wolfsburg i fjor gikk det til ekstraomganger. Akkurat som i fjor gikk det til straffer, etter 120 målløse minutter. Lyon vant for et år siden, og Lyon vant etter straffer da Ada Hegerberg satte den siste i den franske cupfinalen for noen uker siden.

Og det gikk bra denne gangen også.

BEST IGJEN: Etter 120 minutter og så 16 straffespark, kunne Lyon endelig slippe jubelen løs. Foto: Darren Staples , Reuters

Hegerberg var ikke slappere enn at hun var med og pisket frem lagvenninne foran ekstraomgangene og i pausen. Under straffedramaet sto hun og de øvrige «reservene» med armene rundt hverandre på sidelinjen.

Lagene fulgte hverandre hele veien, med en misset straffe hver, men på stillingen 6-6 ble keeperne sendt frem: PSGs Katarzyna Kiedrzynek skjøt svakt og løst utenfor, mens Lyons Sarah Bouhaddi ble den store helten – og ble overfalt av Ada Hegerberg og de andre Lyon-spillerne.

Foran solide 22.433 tilskuere på Cardiff City Stadium ble det stadig mer fart på tribunen, drevet frem av svært imponerende PSG-supportere som holdt koken med sine trommer gjennom hele kampen.

Hegerberg kunne avgjort

Ada Hegerberg hadde hatt et par halvsjanser før pause, men var ikke skarp nok hverken med bein eller hode. Hun rotet bort ballen enkelt et par ganger, og så rett og slett litt utilpass ut.

FOR EN SJANSE! Ada Hegerberg er centimetere unna å sende Lyon foran. Like etter ble hun tatt av banen. Foto: AP

Men starten på 2. omgang var lovende: Først flikket den norske stjernespissen et frispark like utenfor, så fikk hun sin gigantiske dobbeltsjanse: Hegerberg snek seg fri på bakre stolpe etter en ny dødball. Det første skuddet gikk rett på keeper, men da hun fikk en ny og enda større mulighet på returen og der bur

Lyon hadde allerede mistet amerikanske Alex Morgan med en strekkskade, men bredden er enorm i laget som på forhånd var ganske klar favoritt:

** Lyon vant 21 av 22 seriekamper (men tapte 0-1 i Paris).

** Lyon var 14 poeng foran PSG i serien, og Montpellier stakk i mellom dem.

** Lyon var i sin sjette Champions Leaue-finale på åtte sesonger. Tre av dem var vunnet, og Lyon var altså regjerende mester.

Likevel er det få som kan Lyon så godt som PSG. Laget fra hovedstaden har meget sterke spillere som Cristiane og Traña og hadde altså vunnet ett av tre møter denne sesongen. Dessuten måtte det straffer til for at Lyon skulle vinne cupfinalen.

FORTVILELSE: Paris Saint-Germains keeper Katarzyna Kiedrzynek bommet på den avgjørende straffen som ga Lyon muligheten til å sikre seieren. Foto: Carl Recine , Reuters

PSG lå lavt og hadde for det meste full kontroll, selv om Lyon hadde ballen mye. Det var skumlest da PSG kontret, særlig da den costarikanske kapteinen Shirley Cruz Traña driblet seg fri på venstresiden. Veteranen som forlot nettopp Lyon i 2012 avsluttet i lengste hjørne, men der var Lyon-keeper Sarah Bouhaddi i veien. På overtid slapp målvakten å gripe inn da Cristiane blåste ballen over i god posisjon.

Aller farligst frempå var PSG da Marie-Laure Delie ble spilt fri etter at Ada Hegerberg hadde gått ut, men bredsideavslutningen gikk utenfor.

Og for en triumf det er for Jean-Michel Aulas, mannen som har styrt Lyon-butikken siden 1987 (også herrelaget). I 2005 startet han en offensiv satsing på damelaget, og nå er klubben hans verdensledende. Ifølge fransk presse har Lyon et budsjett på rundt 60-65 millioner kroner, og de skal være forberedt på å heve det til nærmere 75 millioner.

Kanskje er det helt nødvendig, for det satses hardt i mange av de pengesterke engelske klubbene, og Lyon vant bare 3-2 sammenlagt i semifinalen mot Manchester City.

Akkurat nå er det imidlertid ikke så veldig høy odds på at Lyon og Ada Hegerberg står der som vinnere igjen neste vår også.

Men først fortjener de en heidundrende trippel-seiersfest.