Hegerberg fortsetter å bøtte inn mål

Ada Stolsmo Hegerberg (22) scoret to nye mål i Lyons 5-0-seier over Guingamp.

Dermed har 22-åringen scoret seks mål på to kamper for Lyon etter at hun annonserte at Norges fotballandslag får klare seg uten henne.

Sist helg ble det fire mål mot Rodez og lørdag kveld scoret Hegerberg et mål i hver omgang mot stakkars Guingamp.

– Jeg føler at jeg har lagt landslagssaken bak meg nå, og nå handler det 100 prosent om Lyon. Dette har vært klubben min, og det er det som er basen min, sa Hegerberg til VG etter seieren sist helg.

Totalt står Hegerberg nå med 102 kamper og 121 mål for Olympique Lyon.

Hegerberg har vært mye i rampelyset i det siste. 29. august fortalte hun det norske folk at hun ikke ville fortsette på landslaget - til stor overraskelse for de fleste.

Superstjernen begrunnet valget med at hun var misfornøyd med ledelsen, takhøyden, kommunikasjonen og målsetningen til landslaget. I EM gikk det galt med tre tap.

På spørsmål om hva som skal til for å spille for landslaget igjen svarte Hegerberg slik:

– Jeg har lagt frem noen punkter som ledelsen kan ta til etterretning, så får vi se om det blir noen forandring. Akkurat for øyeblikket så ser jeg ikke hvordan det skal bli forandring, og om den tiden kommer.

Spissen mente hun ble utsatt for hersketeknikk fra landslagssjef Martin Sjögren og toppfotballsjef Nils Johan Semb da de uttrykte sin skuffelse på Hegerbergs nei til Norge.

På klubbsiden virker derimot alt å være idyllisk for Hegerberg. Lyon har vunnet serien og Championse League de to siste årene. I fjor hadde Lyon vanvittige 103-6 i målforskjell på 22 kamper.

I neste kamp, 24. september, venter kanskje den største konkurrenten, Paris, for Lyon og Hegerberg.

