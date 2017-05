Hegerberg-dobbel da Lyon sikret sin ellevte strake ligatittel

(Lyon - Soyaux 9-0) Med to serierunder igjen har Lyon og Ada Stolsmo Hegerberg sikret ligatittelen i Frankrike. Nå skal den franske mesteren møte det samme laget tre ganger på 20 dager på veien mot «The treble».

Hjemmemøtet med Soyaux i den 20. ligarunden ble en parademarsj for Ada Stolsmo Hegerberg (21) og Lyon.

Den norske spissen scoret to ganger i Lyons 9-0-seier. Seieren gjør at Lyon to serierunder før slutt er åtte poeng foran Montpellier og ni foran Paris Saint-Germain.

Det er Lyons ellevte strake ligatittel og Hegerbergs tredje med klubben.

Lyon tok ledelsen etter en selvmål av Soyaux' Cynthia Viana, før Hegerberg satte inn 2-0 og 3-0 i det 24. og 32. minutt.

I tillegg til den norske spissen, noterte også Alex Morgan (2), Eugenie Le Sommer (2), Saki Kumgai og Wendie Renard seg på scoringslisten.

Nå kan laget gjenta fjorårets trippel ved å hente hjem et trofé i både den franske cupen og i Champions League. Motstander i begge finalene er Paris Saint-Germain.

Lyon skal faktisk møte PSG hele tre ganger på 20 dager:

• Allerede førstkommende lørdag (13. mai) møtes lagene i den 21. ligarunden.

• En knapp uke senere, fredag 19. mai, møtes de til finale i den franske cupen.

• Sesongen avsluttes for begge lag med Champions League-finale i Cardiff torsdag 1. juni.

I mellom de to finalekampene skal Lyon også ut i kamp mot Metz i den siste runden i den franske ligaen torsdag 25. juni, mens PSG møter Bordeaux samme dag.