Gullkledd Hegerberg ble «årets kvinnelige utøver» på Idrettsgallaen

HAMAR/OSLO (VG) Ada Hegerberg (21) tyvstartet Idrettsgallaen med å vinne prisen for årets fotballspiller i Norge i 2016. Så ble hun utropt til årets kvinnelige utøver uansett idrett.

– Wow! Det her er helt utrolig. Står her andre året på rad med Gullballen, jeg vet ikke hvor jeg skal starte egentlig, sa Hegerberg – med gullkjole på – fra podiet i CC Amfi på Hamar lørdag kveld.

Den norske superspissen vant norsk fotballs gjeveste utøverpris i konkurranse med Hertha Berlin-duoen Per-Ciljan Skjelbred og Rune Jarstein.

2015/2016-sesongen var kort og greit strålende for Hegerberg. Hun bidro til at Lyon vant ligaen, cupen og Champions League i 2015/2016-sesongen. Hegerberg ble toppscorer i fransk liga og Champions League, og ble kåret til «Europas beste spiller» i august sammen med fotballstjernen Cristiano Ronaldo.

Gullballen ble delt ut før Idrettsgallaen braket løs på Hamar klokken 19.55. Der er Hegerberg nominert til «årets kvinnelige utøver» og «årets navn», og Hegerberg vant den første av dem. Den andre er ikke delt ut i skrivende stund.

– Wow. Det her er skikkelig herlig. Jeg fikk med meg mammaen min til Monaco så hun fikk sole seg i glansen av Ronaldo, også fikk jeg med «farsan hit». Det fortjener en applaus, sa Hegerberg om pris nummer to for kvelden.

– Uansett, dere to er store, fortsatte hun om foreldrene.

Ada Hegerberg vant prisen i konkurranse med Tiril Sjåstad Christiansen, Tiril Eckhoff, Karoline Bjerkeli Grøvdal, Nina Løseth, Maiken Caspersen Falla og Birgit Reitan Øksnes.

– Det som er så fantastisk med sånne priser og utmerkelser er at det forsterker selvtilliten din og troen på det du driver med. Det her gir meg mye, tusen takk, avsluttet hun.

Hegerberg snakket om gullkjolen med VG på rød løper: