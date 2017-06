Gulbrandsen om Hegerbergs suksess: – Helt sykt det som skjer

Tidligere landslagsspiller Solveig Gulbrandsen (36) gleder seg over Ada Hegerbergs (21) suksess-sesong, og den internasjonale oppblomstringen for kvinnefotballen.

– Det er virkelig gøy å se hvor mye UEFA satser på kvinnenes Champions League og kvinnefotball. Det skaper profiler, og der har Ada virkelig blitt en av de store, sier Gulbrandsen til VG.

Hegerberg kåret til «Årets spiller» av BBC

– Det er jo helt sykt det som skjer, og det er kult at også jentene får denne oppmerksomheten. Ada har en personlighet som passer perfekt inn, og så har hun levert veldig bra sportslig i tillegg, sier 36-åringen til.

Viasat-kommentator Roar Stokke satt på tribunen og så Hegerberg i aksjon for Lyon mot PSG i går.

– Hun har hele pakken med sterk psyke, godt humør, god fysikk, fart og er veldig direkte i stilen. Hun har en sult etter å score mål som er morsom å se p, sier Stokke til VG og slår fast:

– Hun er jo Fotball-Norges største internasjonale profil.

SAMMEN FOR NORGE: Ada Hegerberg (t.v.) på et pressetreff i Canada sammen med Solveig Gulbrandsen i forbindelse med VM-sluttspillet for to år siden. Foto: Berit Roald , NTB scanpix

Gulbrandsen fremhever Hegerbergs evne til å ta vare på fansen, og inspirere alle rundt seg. De to har vært sammen på landslaget der Hegerberg debuterte som 16-åring.

– Ada er en veldig fin rollemodell og en trivelig person. Sportslig er hun en typisk målscorer med en egen evne til å være på rett plass til rett tid. Hun leser spillet ekstremt godt, og har en rå fysikk, mener Gulbrandsen.

Slet med sykdom



Hegerberg og Lyons sikret seg i går sin andre strake trippeltriumf. En magesyk Hegerberg orket bare å spille 59 minutter av Champions League-finalen der hennes Lyon til slutt vant på straffer mot PSG foran over 20.000 tilskuere i Cardiff.

– Kampen ble preget av at det var to lag som kjente hverandre godt, og at PSG var veldig redde for å slippe inn mål, sier Gulbrandsen.

Hegerberg og lagvenninnene kunne juble etter en dramatisk straffesparkkonkurranse, og har altså vunnet «The Treble» to sesonger på rad.

Ada Hegerberg i Lyon: Antall kamper og scoringer: 14/15: 32 kamper – 34 mål 15/16: 35 kamper – 54 mål 16/17: 33 kamper – 27 mål Totalt: 100 kamper – 115 mål Kilde: Lyons hjemmeside

– Det Ada har oppnådd så tidlig i karrieren er helt fantastisk. Hun har prester veldig, veldig bra på klubblaget i flere sesonger. Det er ganske utrolig at hun kommer fra Norge og presterer så bra i Europa. Nå gleder jeg meg til å se at hun tar steg på landslaget også, sier tidligere storscorer for det norske landslaget, Linda Medalen, til VG.

Gulbrandsen er også enig i at Hegerberg kan levere enda bedre for Norge, og at landslaget er fullstendig avhengig av at hun presterer.

– Hun kan jobbe med å bli et bedre oppspillspunkt og tilrettelegge for andre spillere. Det er fullt mulig å få enda mer ut av henne der, men så må også de andre norske spillerne heve seg. Vi ser jo hva hun er god for i Lyon der hun har så mange andre gode spillere rundt seg, sier Gulbrandsen.