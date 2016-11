En skadet Caroline Graham Hansen (21) ser frem til endelig å få spille mot landslagsvenninnen Ada Hegerberg.

Fredag ble det klart at Graham Hansen og tyske Wolfsburg møter regjerende mester Lyon i kvartfinalen i Champions League.

Det blir en svært «norskspekket» affære med Graham Hansen og Synne Jensen på den ene siden og Ada Hegerberg på den andre.

– Jeg har aldri spilt mot henne etter at vi begge dro ut. Det blir gøy og jeg tror det kan være bra for norsk kvinnefotball, sier Graham Hansen – om møtet med Hegerberg –til VG.

Dermed får 21-åringen mulighet til å gjøre opp for nederlaget forrige gang lagene møttes. Det var i Champions League-finalen. Lyon vant etter straffesparkkonkurranse. Hegerberg scoret Lyons eneste mål i løpet av de første 90 minuttene, men bommet fra krittmerket da det hele skulle avgjøres.

– Det skal i hvert fall bli en skikkelig revansj for min del. Jeg fikk ikke spille finalen (på grunn av skade). Så både jeg og hele laget ser positivt på muligheten for å revansjere oss, sier Graham Hansen.

Men akkurat nå er 21-åringen skadet. Hun pådro seg et brudd i leggbeinet i en seriekamp tidligere denne måneden. Graham Hansen sier til VG at Champions League-møtet med Lyon, som spilles 22. eller 23. mars, ikke står i fare.

Beskjeden fra klubbens støtteapparat er at hun kommer til å rekke sesongoppkjøringen i januar og februar.

– Det er kanskje litt tidlig at to så store lag møtes?

– Vi kunne jo møttes i semifinalen eller finalen. Det er fri trekning og lagene i to av de andre kvartfinalekampene sitter vel og jubler for at de slapp å møte Bayern München, Paris Saint-Germain, Wolfsburg og Lyon. Det er litt ymse de to andre kvartfinalene. Men man må jo møtes før eller senere, sier Graham Hansen.

I de andre kvartfinalene spiller danske Fortuna Hjørring mot Manchester City, svenske Rosengård mot Barcelona og Bayern München mot Paris Saint-Germain.

– Hvordan vurderer du styrkeforholdet mellom Wolfsburg og Lyon?

– Det er jo to klubber i forskjellige situasjoner. Lyon vant vel omtrent alt som var å vinne i fjor. De blir sett på som favoritter. Det er to lag med fantastisk mye gode spillere som møtes. Det kommer til å bli jevnt.