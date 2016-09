Graham Hansen etter timålsseier: – De hadde veldig lite av noe som helst

(Norge - Kasakhstan 10-0) Norge var allerede klar for EM-sluttspillet i Nederland neste år. Da ble nummer 66 på FIFA-rankingen ingen målestokk.

Da dommeren blåste av kampen hadde Kasakhstan-keeper Irina Saratovtseva hentet ti baller ut av eget nett. Det var ren overkjørsel fra første minutt.

– Det var en lett kamp. Vi gjennomfører som forventet. Vi scorer mye mål og virker solide, sier Caroline Graham Hansen til VG.

– Er det det svakeste laget du har møtt?

SCORET: Norges Caroline Graham Hansen i vanlig driv med ballen i beina under kampen mot Kasakhstan torsdag. Foto: Svein Ove Ekornesvåg , NTB scanpix

– De hadde veldig lite struktur. De hadde veldig lite av... noe som helst. Det var ikke mye å komme med fra deres side, men vi gjør også en god kamp, sier Graham Hansen, som gjorde et slags landslagscomeback i dag.

– Hva tar man med seg etter en sånn kamp?

– Man får ta med målene, at vi setter opp hverandre veldig bra. Det er ikke tilfeldig og kommer etter godt angrepsspill, sier Wolfsburg-proffen.

– Uten keeper



Hun får støtte av tidligere Toppserie-trener Tom Nordlie. Han kommenterte kampen for NRK torsdag kveld. Han mener Norge først og fremst fikk bygget selvtillit og angrepsrytme av den nest siste EM-kvalifiseringskampen.

– Norge kunne spilt uten keeper. Vi skal ikke håne Kasakhstan heller, for Brasil var dårlige i håndball for noen år siden. Nå slo de Norge i OL. Noen nasjoner er fortsatt dårlige. I dag får Norge øvd på angrep mot etablert forsvar, sier Nordlie, på spørsmål om hva slags kamp dette var.

– Ikke på kontoen for dårlig motstand



VGs børs: Ingrid Hjelmseth 5, Ingrid Moe Wold 6, Marita Skammelsrud Lund 5, Stine Reinås 5, Marit Sandvei 7, Caroline Graham Hansen 7, Andrine Hegerberg 7, Maren Mjelde 7, Emilie Haavi 6, Ada Hegerberg 6, Isabell Herlovsen 8. Innbyttere: Kristine Minde 6, Synne Skinnes Hansen 6. Ingvild Isaksen fikk 22 minutter. Vurdert av: Mikal Aaserud

Landslagstrener Roger Finjord var meget fornøyd med prestasjonen. Han trakk frem «pasningsstolthet» og «voldsom bevegelse» som grunner for at det til slutt ble timålsseier.

– Når vi får det til å fungere får vi mange gode angrep etter hverandre. Vi fikk til bredden i spillet vårt, gode innlegg, og stikkere inn sentralt. Når vi klarer å kombinere de tingene, og har spillere i god form, blir vi gode, sier han til VG.

– Er Kasakhstan noe av det svakeste dere har møtt?

– Kasakhstan var ikke gode. Det er lag vi skal slå. Jeg føler likevel at måten vi fremstår på, med kombinasjonene og tryggheten i pasningsspillet, er bra. Det er så bra at vi tar det ikke på kontoen for dårlig motstand, men kvaliteten for eget lag, sier Finjord.

MYE Å SMILE FOR: Landslagstrener Roger Finjord ser fotballjentene herje med de kasakhstanske kvinnene på Aker Stadion. Foto: Svein Ove Ekornesvåg , NTB scanpix

Elleve mot elleve?



Norge produserte et tosifret antall sjanser og scoret syv mål før pause. Stillingen var 3-0 før det var spilt 12 minutter. Da var kampen i realiteten avgjort. Fortsatt med 78 minutter igjen å spille.

– Et øyeblikk lurte jeg på om det var elleve mot elleve, kommenterte NRK-ekspert Tom Nordlie underveis i den første omgangen.

Norge puttet på ytterligere fire scoringer før dommeren blåste til pause og fikk kommentator Christian Nilssen til å spekulere i om Norges største seiersrekord noensinne – ifølge ham 17-0 mot Slovakia i 1995 – stod for fall.

Finjords kontrakt går ut: – Kjempegod dialog



Slik gikk det imidlertid ikke. Det gikk faktisk hele 30 minutter før det ble scoring i andre omgang. Ingvild Isaksen satte inn Norges åttende, nummer ni kom ved Isabell Herlovsen, før Andrine Hegerberg satte det tiende ni minutter før slutt. Norge befestet med tre poeng sin posisjon som det beste laget i EM-kvalifiseringsgruppe 8, nå tre poeng foran Østerrike.

Norge ble uansett klare for EM-sluttspillet i sommer, men trener Finjord har en kontrakt som går ut før mesterskapet i Nederland til sommeren, nemlig allerede til nyttår.

– Dette er helt uproblematisk og noe vi har visst hele veien. Målet var å få Norge til EM. Hovedmålsetningen har vært å få frem et lag, utvikle spillere. Avtalen var at når det er ferdig, så skal vi sette oss ned og prate sammen, sier Finjord.

– Når ser du for deg at dere (NFF) setter dere ned?

– Det er når kvaliken er over. I løpet av oktober bør vi være på plass, sier han.

– Du frykter ikke at du, som har ledet jentene til mesterskapet, ikke skal få lede de i mesterskapet?

– Jeg tenker at vi har en kjempegod dialog med NFF om disse tingene og med planer inn mot EM. Den dialogen er god, og så skal vi prate sammen snart, sier Finjord.

Spissduoen sørget for tre kjappe



Norge-kaptein Maren Mjelde tegnet seg på scoringslisten mot Kasakhstan to ganger. Foto: Svein Ove Ekornesvåg , NTB scanpix

Det var mål-dronning Ada Hegerberg (30 mål på 51 landskamper før i dag) som åpnet ballet. Allerede etter åtte minutter ble hun spilt fri av spissmakker Isabell Herlovsen. En kjapp skuddfinte og avslutning senere lå den første ballen i buret bak Saratovtseva.

Det skulle nesten ikke gå et minutt før den neste kom. Denne gangen stod Caroline Graham Hansen for forarbeidet ned høyresiden. Innlegget ble først bokset vekk av Kasakhstans keeper. Herlovsen stod klar på fem meters hold og pirket inn 2-0.

Det tredje kom etter bare 12 minutter. Herlovsen satte sitt andre for dagen etter innlegg fra storesøster Andrine Hegerberg.

Debutant scoret



I det 21. minutt forsøkte Andrine Hegerberg seg fra distanse. Keeper ga retur via stolpen. Der stod landslagsdebutant Stine Reinås klar og scoret i debuten. Minuttet senere sørget Maren Mjelde for dagens første for egen del, da hun hamret inn et skudd etter svakt klareringsspill i de kasakhstanske rekker.

Norges sjette og syvende var det Graham Hansen og kaptein Mjelde som stod for. Dermed kunne Roger Finjords jenter ta en velfortjent pause.

Søster-samarbeid



Etter hvilen gikk det tråere. Norge produserte flere halvsjanser, og noen sjanser som opplagt burde vært mål. I tillegg skurret det langt mer på siste tredjedel på grunn av ren slurv.

Det siste kvarteret nettet Norge likevel tre ganger til. Først etter en suser fra skadeplagede Ingvild Isaksen i det 76. minutt. Tre minutter senere scoret Isabell Herlovsen etter en langpasning i bakrom. Andrine Hegerberg fikk æren av å avslutte scoringsballet med et godt distanseskudd etter flott forarbeid fra lillesøster Ada.

PS: Norge møter Israel i den siste gruppespillkampen førstkommende mandag på Høddvoll Stadion klokken 17:55.