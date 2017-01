Gråtkvalt Andrine Hegerberg ut på båre: – Er helt kake

LA MANGA (VG) (Norge – England 1-0) Andrine Hegerberg (23) fikk en hard ball i hodet og ble gråtende båret inn i garderoben – med støtte fra pappa Stein Erik Hegerberg.

Trolig er det snakk om en hjernerystelse for Birmingham-proffen. Søndag kveld sendte hun følgende tekstmelding til VG da vi lurte på om det var mulig å få et kjapt intervju:

– Hei! Beklager. Er helt kake. Fått «vakt» og tatt kvelden. Bryter reglene ved å svare deg nå, haha!

Før hun måtte hjelpes av banen på La Manga rakk hun på nydelig vis å regissere seiersmålet til lillesøster Ada. Dermed sikret søstrene Hegerberg seier også i den nye landslagssjefen Martin Sjögrens andre kamp med Norge.

– Jeg synes vi var det beste laget i første omgang. Så ble det litt omvendt forhold i andre omgang, omtrent som i Sverige-kampen. Men vi vinner med 4-3 i målsjanser og da synes jeg vi vinner fortjent, sier landslagssjef Martin Sjögren til VG.

Nydelig søster-scoring



Takket være familien Hegerberg som sto for en strålende scoring etter 26 minutter.

Andrine (23) slo et perfekt frispark inn i Englands 16-meter. Lillesøster Ada (21) møtte pasningen med hodet og nikket inn 1-0 i et nesten tomt mål som var forlatt av en keeper på halvdistanse.

– Det er litt den kjemien, da. Vi kjenner hverandre godt. Hun vet hvilke baller som gjør meg godt, og jeg vet hvor presis foten hennes er. Det er noe vi er nødt til å utnytte videre på landslaget, sier Ada Hegerberg til VG.

– Et utrolig bra slått frispark. Og vi vet at Ada er bra der inne. Det var et bra mål, sier Sjögren.

Se søstrenes seiersmål her:

Men begge søstrene måtte dessverre forlate banen før full tid.

Ada Hegerberg rakk å være farlig frempå med pannebrasken igjen etter en corner før hun måtte hun måtte gå av banen snaut ti minutter før pause.

– Jeg kjente at det lugget litt i låret i går. Jeg tenkte at det ikke var alvorlig, men det lugget mer og mer utover i kampen, sier Lyon-spissen.

– Hun fikk en liten kjenning i hamstringen på treningen i går. Hun følte seg ok før start, og hun skulle si fra så fort hun begynte å kjenne noe i låret. Vi tar ingen sjanser på dette tidspunktet. Og det var vel bra at hun var med siden hun gjorde seiersmålet, sier den svenske landslagstreneren.

Andrine Hegerberg måtte ut på båre



Mer dramatisk var det da Andrine Hegerberg i andre omgang fikk en ball i ansiktet og ble fraktet på båre inn i garderoben.

– Det blir fort veldig alvorlig når en båre kommer inn i bildet. Men hun er en tøff jente, så jeg tror det skal gå fint, sier lillesøster.

– Hun fikk ballen ganske hardt i hodet. Og følte seg ikke bra etter det. Så vi tok henne ut. Jeg vet ikke hvordan det er med henne nå, men det er kanskje en hjernerystelse, sier Martin Sjögren.

Uten søstrene Hegerberg på banen kom England mer med i kampen. Etter 70 minutter kunne imidlertid Norge ha doblet ledelsen. Ingrid Moe Wold slo inn fra høyre og ballen blåste i stolpen – og ut.

England presset på i sluttminuttene og var nær en utligning, men Norge red stormen av. Dermed har Martin Sjögren fått en solid start i sin nye jobb med seire over Sverige og England.

Slo England – kjempers fødeland



Da England slo Norge ut av Canada-VM i 2015 lot den anerkjente britiske sportsjournalisten Henry Winter seg inspirere av NRKs legendariske radiokommentator Bjørge Lillelien med denne Twitter-meldingen:

Så derfor, litt mer enn 35 år og fire måneder etter at radiosportens mann gikk bananas på Ullevaal Stadion, runder vi av fra den spanske østkysten med denne:

Theresa May, can you hear me? Your girls took a hell of a beating!

Vi har slått England! England, kjempers fødeland – Lord Nelson, Lord Beaverbrook, Sir Winston Churchill, Sir Anthony Eden, Clement Attlee, Henry Cooper, Lady Diana, vi har slått dem alle sammen!

Med tanke på prestasjonen, omgivelsene og betydningen er det kanskje drøyt å trekke frem Bjørge Lilleliens hysteriske utbrudd etter Norges seier over England i 1981, men halvannet år etter det bitre tapet i VM-åttendelsfinalen fikk i hvert fall kvinnelandslaget en ørliten revansje – selv om det bare var i en privatlandskamp på spansk jord i januar.

– Jeg kjenner til den kommenteringen. Dette er en treningskamp på La Manga, så jeg tror ikke vi skal ta helt av. Men det er skikkelig deilig å sette dem på plass. For de er store i kjeften. Vi bød på bedre spill enn England gjorde i dag, så det var fortjent at vi tok seieren, sier Ada Hegerberg.

