Et helt vilt Hegerberg-jubileum

Kommentar «HAT-TRICK Hegerberg! Hvor rangeres hun blant de beste i verden?»

Spørsmålet på UEFAs offisielle, kvinnelige Champions League-twitterside var ikke til å ta feil av. Det var syrlig, det ble stilt i retning Det internasjonale forbundet FIFA – på vegne av Ada Hegerberg (21). Hun hadde akkurat satt inn Lyons sjette og sitt tredje mål mot Zürich i 8-delsfinalen (endte 8-0).

For mens UEFA kåret Ada Hegerberg til Europas beste spiller i sesongen 2015/16, er hun ikke engang blant de ti nominerte når FIFAs «verdens beste» i 2016 skal stemmes frem.

Det burde hun selvsagt vært.

Men det er jo ikke noe vits i å sutre over det. Det gjør hun da heller ikke. Ada Hegerberg svarer isteden der hun er best, foran mål. Det er kanskje ikke alltid elegant, men det er alltid kraftfullt. Hegerberg har en kombinasjon av fysikk, en forholdsvis medfødt evne til å være på rett plass og nådeløse avslutter-egenskaper som gjør henne til sjelden vare i damefotballens verden.

Derfor har hun nå scoret 100 mål på 75 offisielle kamper for Lyon. Det er et helt vilt jubileum, 1,33 mål i snitt pr kamp.

«Men de møter jo mange dårlige lag og vinner ofte med store sifre», er det mulig å innvende. Eller så kan man snu litt på det: Ja, det er riktig at Lyon er suverene i endel kamper og at dette er et fantastisk lag bestående av stjerner som franske Renard (26), Abily (31) og Le Sommer (27), tyske Marozsán (24) og Bremer (20), japanske Kumagai (26) og svenske Seger (31).

Det betyr også at dette er en så pengesterk klubb at den kan plukke på øverste hylle. Lyon-ledelsen vil bare være fornøyd med den beste spissen som er å oppdrive, og for to og et halvt år siden plukket de en norsk tenåring som akkurat hadde fylt 19 år.

Hun fikk litt av et ansvar plassert i beina, og som hun har levert: 34 mål på 32 kamper i den første sesongen, 54 på 34 i den andre som endte med Champions League-triumf og 12 på ni kamper denne høsten.

Semb: Helt ulogisk

Trond Johannessen.

Og se på tallene i parentes over; de fleste av Lyons beste spillere er til dels mange år eldre enn Ada Hegerberg. Hun er i karrierens startfase, har kontrakt til sommeren 2019 og vil være vond å møte i mange år til. Det viktigste er at Hegerberg opprettholder den unike gløden til hele tiden å ville forbedre små detaljer, og hun brøyter også vei for andre. Mot Zürich var Hegerberg også nest sist på to av målene.

Hun vil nok ende opp blant kandidatene i en «verdens beste»-kåring, kanskje allerede om 12 måneder. Og det er definitivt stort å bli verdsatt som en av de beste i verden. Vi har sett både Cristiano Ronaldo og amerikanske Carli Lloyd rørt til tårer når de har tatt imot prisen.

Men Norges store stjerne kan bare smile litt av at hun ikke er nominert denne gangen.

Og fortsette å score mål.