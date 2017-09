Davidsen etter sangparodi av Hegerberg: – Hun setter seg selv foran laget

Fotballekspert Vidar Davidsen har fått mange tilbakemeldinger etter at han parioditerte Di Derres «Jenter» om Ada Stolsmo Hegerbergs (22) nei til Norge.

– Ja, jeg har fått masse respons og kommentarer. Det ha vært litt blanda drops selvfølgelig. Jeg føler det har vært mye positivt, men også litt kritiske røster, sier Davidsen til VG torsdag kveld.

Hegerberg har sagt at hun tar pause fra landslaget. Det skjønner Viasat-eksperten svært lite av.

– Litt tilfeldig hørte jeg sangen på en radiostasjon. Da tenkte jeg at det passet bra nå, så jeg satt meg nedmed teksten og endret litt, så vipps var den der, sier Davidsen og ler.

Linda Medalen om Adas valg: – Nesten ikke til å tro

Men han mener alvor bak humoren. Hele sangen og teksten kan du få med deg i videoen øverst.

– Jeg er opptatt av tema. Å spille på landslaget skal være det største en spiller kan oppnå, og dermed skal det ekstremt mye til for å ikke bli med på det. Jeg synes Ada setter seg selv over landslaget, sier Davidsen.

– Det er mer hva kan Norge gjøre for meg, enn hva kan jeg gjøre for landslaget, legger han til.

Hegerberg ble i fjor høst kåret til Europas beste spiller, men under fiaskoen med Norge i EM var hun og de andre spillerne bleke og tapte samtlige tre gruppekamper.

Ada Hegerberg: NFF har en jækla lang vei å gå

– Dårlige råd



Superstjernen i franske Lyon har begrunnet valget sitt med at hun synes Norge kom uforberedt til EM, at takhøyden var lav i gruppa og at kommunikasjonen var dårlig.

– Det kan bli sett på som et egoistisk valg, og det er faktisk sånn at jeg har valgt å tenke på meg selv i denne saken. Jeg ønsker å fokusere all energien min på Lyon og videreutvikle meg som spiller. Det handler ikke om at jeg stikker fra når det går dårlig, eller at jeg er feig, sa Hegerberg til VG.

Hun beskyldte også toppfotballsjef Nils Johan Semb og landslagssjef Martin Sjögren for hersketeknikk i etterkant for måten de uttalte seg i pressen.

Se hva Semb sier om hersketeknikk-påstanden her:

– I og med at hun tar pause på landslaget nå har hun fått dårlig råd på veien. Hadde hun hatt noen tett på seg og noen hun kunne sparre med, så hadde de funnet en annen måte tidligere. Jeg vet ikke hvem hun har pratet med og det kan jo også hende at hun ikke har gjort det i det hele tatt, sier Davidsen.

Adas to år eldre søster, Andrine, var også med i EM, men ble ikke tatt ut i den ferskeste landslagstroppen. Deres foreldre Stein Erik Hegerberg og Gerd Stolsmo har blitt trukket fram som viktige, nærme støttespillere.

Les også: Familien som vant hele Europa

Torsdag svarte Sjögren på spørsmål om hvordan han har forholdt seg til familien.

– Jeg kan ikke kommentere det. Jeg synes det er en intern greie. Jeg forholder meg ikke til familien. Jeg forholder meg til spilleren Ada og spilleren Andrine, sa svensken.

NFFs generalsekretær: – Uklokt valg av Ada

– Rar fremgang



Både Semb og Sjögren etterlyste mer konkrete tilbakemeldinger fra Hegerberg torsdag, og aller helst i forkant av mesterskapet.



– Jeg synes fremgangen er rar. Ada har sikkert hatt tøffe stunder selv, men når hun sier at dette har vært i lang tid er det rart at ingen andre spillere sier det samme. Og mye av det hun sier er ukonkret. Skal ting endres må det komme på bordet, sier Davidsen.

Stort Hegerberg-portrett (VG+): Inviterte til fest – ingen kom

– Hvordan synes du Semb og Sjögren har fremstått?

– Jeg synes de har fremstått litt som forventet. De har vært skuffet og overrasket. Det har kommet fort på dem og jeg skjønner at det er umulig å lukte hva folk tenker, når Ada ikke har kommet med dette tidligere. Så finnes det sikkert ting de kunne gjort annerledes, svarer den tidligere Vålerenga-treneren.

VG-kommentar: Hvor mange kriser tåler NFF-toppene?

Skuffet Hegerberg: – Vil ikke bidra til ryktespredning

Selv sitter Davidsen i en trenerutviklingskomité i Norges Fotballforbund. Han mener ikke vervet gjør det problematisk at han omgjorde Di Derres låt til en vri mot Hegeberg.

– Det er veldig langt unna det vi gjør. Jeg sitter i et verv hvor vi jobber strategisk med innspill som vi gir videre til styret. Jeg er ikke ansatt og føler jeg står veldig fri til å uttale meg. Jeg har også refset folk før. Dette er en personalsak internt i et landslag. Det er ikke vårt bord, forklarer Davidsen.

Kommentar: Hegerberg kan ikke bestemme hvordan Norge spiller