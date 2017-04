(Lyon-Manchester City 0-1, 3–1 sammenlagt) Ada Hegerberg (21) gleder seg over å være klar for en ny Champions League-finale med Lyon, men superspissen mener laget må forbedre seg før møtet med Paris Saint-Germain 1. juni.

Med 3–1 sammenlagt over Manchester City i semifinalen i Champions League kan Lyon-spillerne forberede seg på en festaften i Wales. 1. juni spiller Ada Hegerberg og lagvenninnene sin andre strake finale når Paris Saint-Germain venter på Cardiff City Stadium.

I mellomtiden mener den norske målmaskinen at laget må arbeide målrettet for å bli enda bedre om de skal forsvare tittelen fra i fjor.

– Det var en bra første omgang, men så mister vi grepet i den andre. Vi har en jobb å gjøre for å kunne gå hele veien i år. Det må vi jobbe med på trening. Vi har mye ball, men vi har en del å gå på når det gjelder å skape muligheter. Jeg er utrolig glad for å være i finalen, men det må jobbes, formaner Hegerberg overfor VG noen minutter etter at avansementet er sikret i Lyon.

– Ubeskrivelig følelse

Forrige sesong banket Hegerberg inn utrolige 54 mål i løpet av et år hvor hun vant både den franske serien og cupen – i tillegg til Champions League.

Om en drøy måned kan hun få muligheten til å løfte den gjeveste pokalen igjen. Og selv om hun ikke er 100 prosent fornøyd med lagets spill om dagen, er hun overlykkelig over det Lyon har oppnådd.

– Det er så kult. I kveld spiller vi for 20 000 mennesker på en fantastisk stadion. Det er en ubeskrivelig følelse. At vi er i en finale igjen nå, er noe jeg verdsetter veldig høyt, forteller 21-åringen.



Brennhet

Lyon er inne i en periode hvor sesongen vil bli definert i løpet av et hektisk kampprogram. Før Champions League-finalen skal Lyon også møte motstander Paris Saint-Germain ytterligere to ganger.

– Vi kjenner dem utrolig godt. Det blir veldig spesielt, for vi møter dem tre ganger på en måned nå. Det viser at fransk fotball har fått en bra fot i kvinnefotballen, sier Hegerberg.

Lørdag kveld ble hun erstattet av amerikanske Alex Morgan i pausen, uten at det gir noen indikasjon på hennes egen form. For som hun selv sier, er den mildt sagt god.

– Jeg er egentlig «on fire», men jeg fikk beskjed før kampen i dag om at jeg skulle spille én omgang. Da må jeg bare forholde meg til det, forteller Hegerberg, før hun gjør seg klar til å gå opp i VIP-området for å møte pappaen som er på besøk i Lyon.

Noen feiring av finaleplassen blir det imidlertid ikke. I stedet blir det restitusjonstrening søndag formiddag og en ny kamp onsdag kveld.

– Ting ruller videre, noe jeg er vant til. Vi får jobbe for å vinne alle trofeene, så får vi nyte det etterpå, sier den norske verdensstjernen.