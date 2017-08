Hevder Chelsea ønsker å selge Costa til AC Milan

Kjøpesterke AC Milan skal ha kastet seg inn i kampen om Chelsea-spiss Diego Costa (28).

Den brasilianske målgarantisten har vært en blå favoritt siden han signerte for Chelsea i 2014, men nå skal han altså være på vei til AC Milan.

Etter sist sesong fikk Costa beskjed om at han ikke lenger var ønsket i klubben, og han har en stund nå vært koblet til gamleklubben Atletico Madrid. Problemet er at den spanske klubben ikke får lov til å signere noen spillere før januar neste år, mens Chelsea ønsker å selge Costa omgående. Derfor skal londonklubben heller foretrekke en overgang til Italia for 28-åringen, melder den italienske nettstedet calciomercato.com.

Diego Costa bekrefter: Ferdig i Chelsea

AC Milan er altså veldig på offensiven etter brasilianeren, og ifølge Sky Sports går klubbene nå mot en avtale, etter at Costas agent Jorge Mendes har hatt flere samtaler med AC Milans styreformann, Marco Fassone i sommer.

Costa utestengt i tre kamper: Må stå over disse oppgjørene

Serie A-giganten har vært aggresiv på kjøpsfronten etter at klubben fikk kinesiske eiere. Både André Silva, Andrea Conti, Mateo Musacchio, Lucas Biglia, Franck Kessié, Hakan Calhanoglu og Ricardo Rodriguez er et resultat av kjøpefesten til klubben, men den største signeringen var nok likevel italienske Leonardo Bonucci som gikk fra Juventus til Milan for hele 400 millioner kroner.

Så gjenstår det å se om potensiell Costa-overgang kan matche den.

Her tar Diego Costa av på sjefens pressekonferanse: