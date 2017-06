Fullt sosiale medier-kaos rundt Italia-talentet: – Jeg har blitt hacket

Det hersker fullt kaos rundt AC Milan-keeper Gianluigi Donnarumma (18), hans forhold til den omstridte agenten Mino Raiola (49) og hans kontoer på sosiale medier.

Søndag kom Donnarumma, som har valgt å ikke forlenge kontrakten med AC Milan, både med en kryptisk Twitter-melding og et beklagende Instagram-innlegg. Noen timer etter Instagram-innlegget skrev målvakten på Twitter at noen hadde hacket brukeren hans, som nå er slettet.

Ryktene om at målvakten skulle sparke agent Mino Raiola og bli i AC Milan, ble ikke gamle.

Søndag formiddag la han ut følgende melding til sine drøyt 100 000 følgere på Twitter:

Oversatt til norsk skriver målvakten: Raiola (agenten til Donnarumma, red.anm.) i går, i dag og i morgen.

– Det første spørsmålet jeg stiller meg er jo om Raiola styrer Twitter-kontoen til Donnarumma også, sier en spøkefull Rolf-Otto Eriksen til VG.

– Donnarumma understreker jo tilhørighet til Raiola, slik jeg tolker det, men jeg håper han følger opp de andre signalene som er gitt og tar et selvstendig og hjertelig valg når det gjelder Milan, sier Eriksen.

Hacket på Instagram førte til slettet profil

Men trodde du dett var dett for søndag? Nei, for sent søndag la målvakten ut følgende på Instagram:

I posten skriver målvakten at han – med sin tweet – ville beklage til Milan-fansen og at han skal møte klubben for å snakke om veien videre etter at han er ferdig med U21-EM med Italia.

Og en drøy halvtime senere? Da skrev Mino Raiola sin første tweet siden 18.oktober 2016:

Men trodde du det var over nå?! Tenk om igjen.

Rundt 23.15 søndag hadde Donnarumma igjen tatt til Twitter. Denne gangen skrev han at han hadde blitt hacket på Instagram-brukeren sin, som nå er slettet:

– Beslutningen som er tatt av ham er skuffende



Det er nå elleve dager siden Donnarumma sjokkerte Milan-fansen ved å bekrefte at han ikke kom til å forlenge med klubben.

– Vi var trygge på at Gigio (kallenavn for Gianluigi, red.anm.) skulle være Milans keeper, en pilar å bygge fremtiden på. Beslutningen som er tatt av ham og hans agent er skuffende.

Det sa sportsdirektør Marco Fassone på en pressekonferanse rett etter at beslutningen til målvakten om å ikke forlenge sin kontrakt med klubben var tatt i midten av juni.

Mange trodde at Milan-målvakten, som fikk sin Serie A-debut som 16-åring, skulle skrive under på en ny avtale med Milano-klubben som i tur og orden har handlet inn Franck Kessie, Ricardo Rodriguez, Mateo Musacchio og André Silva.

Det skjedde ikke, og reaksjonene har ikke latt vente på seg.

Kastet falske sedler og blitt kalt «Dollarrumma»

Under Italias U21-kamp mot Danmark 18.juni ble det kastet falske pengesedler mot målvakten fra den italienske fansen. I tillegg har han fått flere kallenavn, deriblant «Dollarrumma».

Nå har Donnarumma selv for første gang uttalt seg - i form av en kryptisk tweet og et beklagende Instagram-innlegg.

Donnarumma har blitt koblet til Real Madrid, og spanske Marca meldte at de var muntlige enige om en overgang til den spanske storklubben, men ingenting er bestemt enda.

– Det er svært nedslående hvis en grisk og kynisk agent skal ødelegge for en potensiell gullgutt som Donnarumma.

– Hvis han ender med ikke å signere på ny kontrakt etter dette, er farsen komplett. Jeg kan ikke forstå annet enn at han forblir Milan-spiller, men vi får bare vente og se hva tiden til slutt vil vise, avslutter Eriksen.

PS! Marek Hamsik var tidlig i sin Napoli-karriere aktuell for Real Madrid, men valgte den gang å sparke Raiola og bli i klubben. Tidlig søndag var det nok mange Milan-fans som håpet på det samme for Donnarumma, men keeperen knuste den drømmen allerede søndag ettermiddag med meldingen på Twitter.