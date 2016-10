Selvmål gir Bodø/Glimt "nedrykkstrøbbel"

ÅLESUND (VG) (Aalesund – Bodø/Glimt 1-0) Begge lag ville med seier være mer eller mindre sikret mot et nedrykk, men sjansesløsende Aalesund slet med å bryte ned Bodø/Glimt i ettermiddagssolen. Det var før Boli sitt skudd endret retning i en uheldig Ulrik Saltnes.

– Jeg kjenner bare at jeg ikke har lyst til å være her akkurat nå, men vi har ikke noe valg. Vi må fortsatt videre.

Det sier Ulrik Saltnes, som var den uheldige spilleren som var sist på ballen da kampens eneste scoring fant sted. For Franck Boli driblet seg ned og balanserte ballen på dødlinja før han trakk seg litt inn i banen. Skuddet hans traff Saltnes som prøvde å blokkere, og ballen skiftet retning og gikk forbi en utspilt Sergiy Pogorilyy i Glimt-buret.

– I fotball trenger man flaks, og det hadde jeg på dette målet. Jeg tenkte at jeg var nødt til å finne en medspiller eller putte den i mål. Så måtte jeg ta beslutningen raskt, og da skjøt jeg, sier Boli om målet, som ble kreditert Saltnes.

– Vi må "fighte" helt inn



Med dette tapet er Bodø/Glimt fortsatt 4 poeng over direkte nedrykk, og dersom Lillestrøm og Stabæk vinner sine oppgjør i morgen er nordlendingene innblandet helt nede i nedrykkskampen.

– Det vi får gjort noe med er oss selv, og det vi gjør i dag er ikke godt nok. Det kommer til å bli tett, spennende og nervepirrende helt inn. Vi kommer til å måtte "fighte" helt inn og vi har minst fire cupfinaler igjen, forhåpentligvis 5, sier Bodø/Glimt-trener Aasmund Bjørkan til VG, og sikter til semifinalen i cupen, der de møter Rosenborg 26. oktober.

Saltnes deler synet på at det er en kamp for å overleve de siste kampene.

– Du må ha nedrykket i hodet, og vise at vi kjemper for unngå det hver kamp, selv o det kanskje ikke ble så synlig i dag. Det er klart at vi kjemper for tilværelsen, men vi har ikke noe valg. Vi må bare fortsette, sier han.

5 strake seiere

Der Bodø/Glimt har viklet seg inn i bunnstrid, har Aalesund fått lagt det litt på avstand. Men selv med 5 strake seiere og 9 poeng ned til direkte nedrykk (med en kamp mer spilt enn Stabæk, som innehar plassen) vil ikke Aalesund-trener Trond Fredriksen si at de føler seg trygge.

GLAD: Trond Fredriksen var en glad mann etter at Aalesund tok sin 5. strake seier i Tippeligaen. Foto: Svein Ove Ekornesvåg , NTB scanpix

– Det skal spilles kamper i morgen, og hvis Stabæk og Lillestrøm vinner sine kamper, så er vi like langt som vi var før i dag. Så det er ikke over før det er over, sier Fredriksen, og legger til.

– Men 5 strake seiere er enormt deilig, og all honnør til spillerne som har evnet å snu den motgangen vi tross alt har vært gjennom, spesielt i sommer. Måten vi fremstår på nå kan spillerne være stolte over.

Aalesund lå før kampen på en 10. plass og sto med 4 strake seirer på rad. Bodø/Glimt slo Godset overbevisende før landslagspausen og hadde også med seg selvtillit inn mot oppgjøret. Bodøværingene lå to poeng bak vertene, og også to plasser bak, med sin 12. plass. Begge lagene ville med en seier mer eller mindre sikre seg fra å rykke ned.

Og lenge så det ut til at ingen skulle score det avgjørende målet. Aalesund kjørte oppgjøret fra start og skapte det som var av sjanser, men klarte ikke putte ballen i mål.

Selvmål ble avgjørende

Og det var et selvmål som måtte til. Boli driblet seg langs linjen og skøyt til slutt via en uheldig Ulrik Saltnes, som måtte rette et langt blikk bakover og se at ballen trillet forbi sin egen keeper.

Kampen startet lovende for vertene, som kom til en stor dobbeltsjanse etter 7 minutter. Et innøvd frisparktrekk ga Mos muligheten til å banke til med strak vrist, men skuddet gikk rett på keeper, som måtte gi retur. På returen var Kirkeskov, men Pogorilyy reddet mesterlig med en beinparade.

9 minutter senere var det Kirkeskov som fikk prøve seg på frispark, men det gikk like over målet.

Les fullstendig kampreferat her!

Og bare to minutter senere skulle vertene vært i ledelsen. Mos fikk stå helt alene etter en strålende pasning fra Riise, og spissen hadde bare å legge den i et av hjørnene. Skuddet hans gikk like utenfor, til stor frustrasjon for tilskuerne.

Et par minutter før pause kom det et skudd ut av ingenting fra Thrandarson fra 25 meter ute på kanten. Skuddet var veldig bra og det smalt i metallet bak en forfjamset Pogorilyy i Glimt-buret.

Etter hvilen skulle det gå ni minutter før hjemmelaget fikk nok en sjanse. Riise vippet ballen lekkert over en motspiller, og skuddet med venstre var bra. Det var også redningen til Bodø/Glimts sisteskanse.

Les også: Godsets skrekkrekke fortsetter

Etter 63 minutter med dominans kunne endelig Aalesund juble. Boli gikk langs dødlinjen, og ballen holdt seg på riktig side. Han fortsatte litt inn i banen og fikk skutt via Saltnes og inn bak en forfjamset Pogorilyy.

Med dette resultatet klatret sannsynligvis Aalesund helt vekk fra nedrykkskampen, mens Bodø/Glimt fortsatt ligger i utkanten av kampen om nedrykk.

Fikk du med deg? Smeruds kvinnelandslags-vikariat kan bli utvidet