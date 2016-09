Målfest og kunstscoringer da Aalesund knuste Strømsgodset

ÅLESUND (VG) (Aalesund-Strømsgodset 4-2) Aalesund yppet seg mot gjestene fra Drammen og fikk med seg tre utrolig viktige poeng i nedrykksstriden.

– Det er en sinnsykt god og deilig følelse, sier Aalesund-trener Trond Fredriksen.

For det var et heltent Aalesund som var avhengig av å vinne her for å holde seg over nedrykksstreken. Stabæk slo Odd borte samtidig og da den beskjeden kom over stadionanlegget var det nok godt å vite at man hadde gjort jobben selv, også.

– Vi får verst tenkelige start. De scorer jo før vi har spilt 30 sekunder nesten, vi måtte bare legge det fra oss og kjøre på sier målscorer Mostafa Abdellaoue til VG.

Et av de fineste målene jeg har scoret i karrieren – Edwin Gyasi

Og med flere vakre scoringer og bra spill er det liten tvil om at de "kjørte på". Det aller fineste målet stod nederlandske Edwin Gyasi for. Han beskriver målet sitt slik:

– Det er nok et av de fineste målene jeg noensinne har scoret. Jeg driblet innover og skøyt den i krysset. Forsvareren åpnet opp rommet så jeg kunne skyte med min gode fot. Og jeg kan skyte bra med min gode fot, sier han til VG og ler.

Manglende kontinuitet

Aalesund var på desperat poengjakt, for å overleve i Tippeligaen. Da passet det bra for Sunnmøringene at Strømsgodset ikke hadde vunnet på 7 kamper, og økte den rekken i dag.

Strømsgodset-trener Bjørn Petter Ingebretsen hadde ingen god forklaring på hvorfor kampen utviklet seg som den gjorde, men mente at manglende kontinuitet må ta mye av skylden for rekken uten seier.

– Jeg ble borte en stund, kom tilbake og måtte vekk igjen, noe som var uheldig, sier han og sikter til da han ble innlagt på Rikshospitalet for et hjerteinnfarkt i sommer.

SKUFFET: Bjørn Petter Ingebretsen måtte klø seg i hodet etter å ha sett sitt Strømsgodset bli feid av banen av Aalesund Foto: Svein Ove Ekornesvåg , NTB scanpix

– Vi mistet også 3-4 spillere i sommer. Det finnes ingen snarveier for å begynne å

vinne igjen. Vi må bare være tålmodige, fortsetter han.

Og etter en fantastisk oppvisning foran hjemmefansen så kunne de juble for 3 uhyre viktige poeng.

Men det var Godset som kom raskest ut fra startblokkene. Allerede før publikum hadde rukket å sette seg ned, så kom den første scoringen. Tokstad mottok et langt oppspill fra Madsen og løp fra Kirkeskov. Med en utrusende Andreas Lie i Aalesund-buret, kunne Tokstad la ballen sprette før han enkelt la ballen over Lie.

Et øyeblikks magi



Etter vel 17 minutter spilt, fikk derimot Aalesund revansj, og denne hevnen var søtere enn den søteste honning. Gyasi tok saken i egne hender. Han trakk seg inn i banen og dro av et par mann, før han slapp løs raketten. Skuddet hans suste opp i motsatt vinkel og et lite øyeblikks magi var et faktum.

Så jevnet kampen seg ut, før Aalesund fikk en haug med sjanser helt på tampen, som de ikke klarte å utnytte.

Etter pause tok kampen fyr, og etter noen gode sjanser til begge lag fikk Aalesund en utrolig viktig scoring fra Fredrik Carlsen som ikke er kjent for å score mye mål.

Like etter fikk Strømsgodset en tvilsom straffe, men det var Lie som kom seirende ut av duellen med Tokstad.

Viktig poeng i bunnstriden



Stemningen gikk i taket, da Mos banket inn Aalesunds tredje for dagen og tror du ikke vi skulle få nok en kjempescoring fra hjemmelaget? Riise dro vekk en mann på vakkert vis, og bare bøyde ballen i motsatt hjørne.

I det 90. minutt fikk Godset nok en straffe, og Pedersen skulle ta den denne gangen. Denne gangen scoret godset, og fikk et trøstemål på slutten.

Og med beskjeden om at Stabæk hadde tatt ledelsen i Skien, så var det godt for Sunnmøringene å se at de klarte å ta med seg alle poengene hjem.