Gyasi sørget for at Aalesund fikk luke i nedrykkstriden

ÅLESUND (VG) (Aalesund-Odd 1-0) Begge lagene trengte en seier for å nå målene sine, men det så lenge ut til å ende med ett poeng til hver. Det var før Edwin Gyasi sikret en utrolig viktig seier fem minutter før slutt.

Det så lenge ut til å ende med poengdeling mellom Aalesund og Odd, men når nederlandske Gyasi fikk muligheten rett før slutt sikret han tre uhyre viktige poeng for tangotrøyene.

For det var lenge tett og jevnt, og i første omgang var det knapt sjanser. Det var helt tydelig at dette ikke skulle bli noen målfarlig affære, men når målet først kom var det utrolig viktig.

Aalesund var det store formlaget i Tippeligaen om dagen. For om man ser bort fra de suverene seriemesterne, Rosenborg, så er det ingen andre som har tatt like mange poeng som Aalesund de siste 6 kampene, med sine 13 poeng. Til tross for dette var de fortsatt ikke ute av nedrykkskampen, og trengte å fortsette den gode rekken. Og et Odd som kun har vunnet en av sine siste 6 trengte en seier for å skaffe seg et overtak i kampen om medalje var motstanderne de oransje måtte bryne seg på.

Vi fulgte kampen minutt for minutt!

Kampen startet veldig rolig og var jevnspilt. Odd fikk en mulighet tidlig, med Grøgaard, men skuddet hans ble slått over.

Boli var farlig frempå etter drøye 27 minutter, men Hagen kastet seg foran og fikk blokkert.

Flere sjanser var det faktisk ikke på Color Line Stadion til pause.

Sjansene kom utover i kampen, men det endte stort sett opp med å bli blokkert. Det var ikke så mange store sjanser, men mulighetene var der, da det stadig vekk ble kontringsmuligheter.

Edwin Gyasi klarte å banke inn en scoring 5 minutter før slutt, og først da eksploderte det.

Odd kjørte på med et stormløp for å få inn utligningen, men det åpent også opp for kontringer. Aalesund fikk en gigantsjanse med Thrandarson og Boli, men klarte ikke punktere kampen. Dermed levde spenningen helt inn til slutten, men det endte opp med en viktig seier for Aalesund.

Med denne seieren er de oppe på 10. plass, og da ser alt mye bedre ut, med tanke på å overleve i divisjonen.

