Stjernene herjet for Hareide – igjen

(Armenia – Danmark 1-4) Thomas Delaney og Christian Eriksen har nærmest på egenhånd sørget for at Danmark har gått helt til topps i sin kvalikgruppe.

Både Polen og Montenegro skal riktignok i aksjon klokken 20.45 i kveld – begge nasjoner med en kamp mindre spilt – men akkurat nå leder Hareide & co. sin VM-kvalifiseringsgruppe med 16 poeng. Polen har like mange poeng nå, mens Montenegro med seier over Romania går foran på målforskjell.

Uansett kan ingen ta fra Danmark, Christian Eriksen eller Thomas Delaney at de har hatt fire dager i fotballhimmelen.

Eriksen hadde en finger med i spillet på tre av de første målene mot gruppeleder Polen for tre dager siden. Thomas Delaney scoret på en av Tottenham-proffens pasninger. Eriksen kronet en allerede råsterk prestasjon med å prikke inn et nydelig langskudd ti minutter før slutt.

I dag var duoen igjen helt avgjørende. Delaney med tre nettkjenninger. Eriksen med et perfekt frisparktreff.

