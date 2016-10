Mareritt-tap for Hareide

(Danmark - Montenegro 0-1) Danmark tapte for andre kamp på rad, og i løpet av fire dager er presset økt betraktelig på landslagssjef Åge Hareide.

– Vi har satt oss selv i en meget, meget vanskelig situasjon. Sånn er det når man ikke vinner. Og uten at det er noen unnskyldning, vi har heller ikke flaksen med oss, med Polen som vinner på overtid, sa Hareide på pressekonferansen etter 0-1-tapet for Montenegro.

– Vi har satt oss i en «møkkasituasjon», og må vi vise oss som mannfolk fra nå av, sier spissen Viktor Fischer til Kanal 5. – Vi mangler hår på brystet, og hvis vi ikke skaffer oss det kommer vi aldri til VM.

«Total fiasko», skriker Ekstrabladet.

«Katastrofalt dansk nederlag», skriver BT.

«VM-drømmen parkert», mener Politiken.

«Hurtig, hurtig», «fremover», kunne man høre Hareide rope da Danmark hadde innkast midt på banen, etter en halvtime. Så gikk det fort. Men feil vei.

Rundt 15 sekunder senere gikk Montenegro opp i ledelsen i Parken. Kapteinen, Inters Stevan Jovetic, drev med seg ballen, vendte bort Thomas Delaney, løftet ballen forbi to stoppere (Christensen og Kjær), mens den siste (Zanka Jørgensen) kom for sent; Fatos Bećiraj kunne strekke ut beinet og løfte ballen over Kasper Schmeichel i det danske målet.



Peter Ankersen viste noen friske takter på høyrekanten, Yssouf Poulsen hadde et par brukbare muligheter i luften - men Danmark skapte få store sjanser før pause.

Hareide hadde nok bedt om «hurtighet fremover» i pausen også, for danskene kom ut i et voldsomt tempo. Andreas Christensen hadde en meget god mulighet etter et par minutter, men headingen var for slapp. Mönchengladbach-stopperen hadde også et skummelt skudd etter corner ti minutter senere, og Danmark trykket og trykket i jakten på utligningen.

Peter Ankersen var ikke så langt unna å få straffe, Poulsen nikket frem til Viktor Fischer, men keeper sto i veien. Andreas Cornelius nikket frem Thomas Delaney som skjøt like utenfor, og Cornelius presset frem en feberredning av Mladen Bozovic.

DYSTRE MINER: Åge Hareide, Viktor Fischer og Danmark står med tre poeng på ni kamper. Her fra 2-3-kampen mot Polen på lørdag. Foto: AFP

Danskene kjørte voldsomt i sluttminuttene, men Montenegro sto imot og nå er det ikke like morsomt å være Åge Hareide i Danmark lenger. Han har tatt danskene med sjarm og storm, og hatt det meste av folket i ryggen. Nå vil tvilen snike seg inn.

– Dette er også en test på hvordan vi klarer å holde sammen. Vi blir kraftig kritisert for ikke å levere det vi skal, og vi er selvfølgelig svært skuffet over oss selv. Lag skapes ikke kun i medgang, men også i motgang, sier Hareide.

1-0 over Armenia i kvalikstarten var ikke råsterkt, men greit. 2-3-tapet i Polen var selvsagt ikke bra, men heller ingen krise. Men hjemmetap mot Montenegro er krise, og kvelden ble enda verre for danskene da Robert Lewandowski fikset polsk seier over Armenia i siste minutt.



Montenegro har fått en kjempestart, med uavgjort borte mot Romania, 5-0 over Kasakhstan og seier i Danmark.

PS! Danmarks siste kvalikkamp denne høsten er hjemme mot Kasakhstan, før det er bortemøte med Romania i mars.