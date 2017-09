Lewandowski feller brutal dom etter Danmark-ydmykelsen: – De var taktisk overlegne

Åge Hareide (63) og hans Danmark rundspilte Polen, og Robert Lewandowski (29), Polens største stjerne, var langt nede etter tapet.

Det var aldri noen som helst tvil om hvem som skulle stikke av med poengene i Parken. Polen var sjanseløse på dansk jord, og Åge Hareides menn leverte en kamp det danske publikumet sent vil glemme.

Polens aller største stjerne, Robert Lewandowski, som til daglig nærmest gjør som han vil for klubblaget Bayern München, var oppsiktsvekkende anonym i oppgjøret. Han ble fullstendig pakket inn av danskenes kaptein Simon Kjær og hans makker Andreas Bjelland.

Dette var Polens syvende kvalifiseringskamp i gruppe E, og for første gang i denne kvalifiseringen, gikk 29-åringen målløs av banen.

– Ingenting fungerte



Etter kampen var han en slagen mann, og understreket at de ble rett og slett utklasset av danskene.

– Det ble en kamp på Danmarks premisser. Vi spilte akkurat slik Danmark ville vi skulle spille. De var taktisk overlegne, de leverte en svært god kamp og ga oss mange problemer på banen, konkluderte Bayern-stjernen ifølge EkstraBladet.

Søren Olsen i avisen Politiken omtaler kampen som et «taktisk mesterstykke» av danskene.

To scoringer fra Nicolai Jørgensen, én fra Thomas Delaney og et kremmerhus fra Christian Eriksen sørget for at danskene vant komfortabelt – og overlegent – 4–0. Hareides 13. kamp som dansk landslagssjef – foran et nærmest fullstappet Parken med 34 570 tilskuere – ble hans største triumf. I hvert fall foreløpig.

Ingenting stemte for det polske landslaget, som er nummer fem på FIFA-rankingen. Det erkjenner Lewandowski selv.

– Det var ingenting som fungerte for oss, hverken forsvarsspillet eller angrepsspillet, konstaterte han, foran et misfornøyd polsk pressekorps. Lewandowski var sistemann ut i pressesonen, og tok seg god tid til å uttrykke sin skuffelse.



– Dette var en kraftig påminnelse til oss, konkluderte superstjernen.

Slaktes i hjemlandet



De polske avisene var enda krassere enn det Polens kaptein var. Den polske avisen Sport, omtalte polakkene som «hjelpeløse», men legger til at det ikke er katastrofe – enn så lenge. Avisen skriver videre om polske fotballfans som gråt på tribunene, og stiller seg spørsmålet:

– Fortjener noen bedre karakter enn 1 på børsen?

I likhet med polske medier, var ikke landets landslagssjef, Adam Nawalka, ikke særlig fornøyd han heller.

– Det finnes ingen unnskyldninger. Vi tapte mot et bedre lag. Dette var som å få en iskald bøtte vann over seg. Nå håper jeg at det vil vekke oss, sier han.

Polen er fortsatt på førsteplass i sin gruppe med 16 poeng. Mandag får de besøk av det som har vært gruppens kasteball, Kasakhstan. Danmark ligger tre poeng bak gruppelederne, og mandag venter Armenia på bortebane.

