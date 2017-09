Hareides største kveld som dansk sjef

(Danmark – Polen 4-0) Det var Åge Hareides 13. kamp som dansk landslagssjef, og det ble en lykkekveld av de sjeldne.

De 12 første hadde gitt fem seire, tre uavgjort og fire tap, og danskene har ikke vært helt overbeviste om at nordmannen er rett mann til å lede Danmark.

Mens «Vi er røde, vi er hvide» runger over Parken, etter 4-0 over Polen, nummer fem på FIFA-rankingen, er det ingen som tviler på det.

MAESTROEN: Christian Eriksen styrte det meste da Danmark knuste Polen. Foto: Liselotte Sabroe , AFP

Det var Hareides overlegent største kveld som dansk sjef, og nå er hans lag for fullt med i kampen om en VM-plass. «Ja, tak! Så fik vi den kamp, der kan definere dette hold som et landshold, man tør tro på», skriver Ekstra Bladets sportsredaktør Allan Olsen.

Søren Olsen i avisen Politiken roser Hareides valg av spillere, at ballen gikk fort fremover i det ofte så balltrillende laget og han omtaler kampen som et «taktisk mesterstykke».

– Vi spiller perfekt. Det er utrolig deilig å levere en slik kamp i Parken. Nå er det fortsatt liv i puljen, sier strategen Christian Eriksen til dansk TV etterpå. Det er tre poeng opp til ledende Polen når tre kamper gjenstår, men siden det bare ble 2-3-tap i Polen er danskene foran på innbyrdes oppgjør. Montenegro, som vant 1-0 i Parken, har like mange poeng som Danmark.

Gruppe E: Her er topplagenes tre gjenstående kamper: Polen (16 poeng): Kasakhstan (h), Armenia (b), Montenegro (h) Montenegro (13 poeng): Romania (h), Danmark (h), Polen (b). Danmark (13 poeng): Armenia (b), Montenegro (b), Romania (h)

Rosenborgs Nicklas Bendtner startet på benken, men Werder Bremens Thomas Delaney var selvsagt på plass. Et kvarter var spilt da Ståle Solbakkens tidligere FCK-kaptein løp seg markeringsfri etter en corner og nikket danskene foran. Nest sist på ballen: Selvsagt Tottenhams Christian Eriksen.

Fikk du med deg? Norsk spiss herjer i Danmark

I et utsolgt Parken, også meget godt fylt opp med polakker, var det muligheter på begge sider, men hjemmelaget var best, og like før pause kunne Hareide juble igjen: En annen tidligere Solbakken-mann, Atalantas Andreas Cornelius var litt heldig da hans volley spratt i bakken og gikk over keeper Lukasz Fabiański. Nest sist på ballen: Selvsagt Tottenhams Christian Eriksen.

TV-trøbbel: Bekymring i Danmark

tc2d9a54.jpg - FØRSTE SJANSE: Åge Hareide ga Nicklas Bendtner muligheten for første gang i hans tid som landslagssjef. Foto: Liselotte Sabroe , NTB scanpix

Det skulle altså komme mer. Etter en rolig start på 2. omgang tok det av igjen; Feyenoords Nicolai Jørgensen, også han tidligere Solbakken-elev, plasserte en keeperretur i hjørnet. Nest siste danske på ballen; joda, Tottenhams Christian Eriksen.

Og for å krone sin festaften avsluttet Eriksen med en egen perle: Fra rundt 20 meter skrudde den alltid like elegante midtbanemannen inn danskenes fjerde mål. «KLASSE-FORESTILLING af Christian Eriksen, der beviste, at hvis der er en mand, holdet skal bygges op om, så er det ham! Ægte verdensklasse som landsholdet vel ikke har set, siden Michael og Brian Laudrup var absolut bedst», er Ekstra Bladets Allan Olsens omtale av danskenes store stjerne.

PS! Jubelen steg allerede da en annen stjerne, Nicklas Bendtner, begynte å gjøre seg klar. Han kom inn for Andreas Cornelius et kvarter før slutt.