Hareide med tirade mot danske medier

Åge Hareide raste mot danske medier dagen før vennskapslandskampen mot Tsjekkia. Han føler seg totalt misforstått og viste skikkelig temperament.

Søndag sa Hareide til det samlede danske pressekorpset i Praha at han helst hadde sett at landskampen ikke ble spilt.

Lest denne? Hareide: – Er ikke like aggressiv som før

Tirade



Mandag innledet han det siste pressemøtet før kampen med en to minutter lang enetale.

– Jeg vil gjerne presisere en ting. Det er kommet fram i pressen at jeg er motstander av å spille denne kampen her i Tsjekkia. Det er jeg ikke, slo nordmannen fast.

Han sa videre at han kom med en refleksjon, men understreket at kampen mot tsjekkerne ble avtalt allerede i sommer. Danskene trengte en bortekamp før VM-kvalifiseringen mot Romania.

Husker du? Dette er ordet Hareide «ba om»

– Ingen motstander



Etter hvert som han snakket ble Hareide mer og mer amper.

– Jeg sa søndag at spillerne har mye press på seg akkurat nå. Derfor var datoen for denne kampen lite gunstig, men jeg sa ikke at jeg var motstander av på spille kampen, understreket han.

– Derfor vil jeg presisere at jeg gjerne vil spille denne kampen. Jeg er ingen motstander til det. Nå håper jeg dette kommer riktig fram i mediene, sa han.

Seks av de spillerne Hareide hadde tatt ut i troppen til Tsjekkia-kampen har forlatt landslaget på grunn av småskader. Det har skapt en viss diskusjon rundt vennskapskampen mot Tsjekkia, et tsjekkisk lag som slo Norge 2-1 på hjemmebane fredag.