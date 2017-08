21 av bronseguttene har A-landskamp: – Ikke gunstig i det hele tatt

Samtlige 20 utespillere som tok bronse i U21-EM i 2013 har siden fått landskamp. Det er ikke ideelt, mener Hallvar Thoresen.

– Det er ikke gunstig i det hele tatt. Et A-lag som må prestere til enhver tid kan ikke bytte så ofte. For landslag er det ofte avgjørende med gode relasjoner og erfaringen man får. Så mange spillere kan ikke dele på å lære seg den erfaringen, sier Thoresen, som selv var norsk U21-trener mellom 2003-2006, til VG.

Han jobber nå som speider for Rosenborg. Tidligere har han spilt 50 landskamper og vært Nederland-proff i 12 sesonger.

Denne sommeren er det fire år siden Tor Ole Skullerud ledet Norges U21-lag til bronsemedalje i EM i Israel. Med seg hadde han 23 spillere, og 21 har foreløpig A-landskamper – alle utespillerne, samt keeper Ørjan Nyland.

Flamur Kastrati har riktignok spilt for Kosovo siden.

– Det betyr at det er for få av solide spillerne som etablerer seg på landslaget over lengre tid. Når vi hele tiden må søke etter nye spillere blir det vanskelig å skaffe seg gode relasjoner. Dette viser at det er for få som leverer det som kreves, mener Thoresen.

– Veldig unormalt

Fra EM-troppen er det bare keeperne Gudmund Kongshavn og Arild Østbø som ikke har debutert for Norge. Det har heller ikke Sandefjord-spiss Flamur Kastrati, men han har valgt å spille for Kosovo og står med ett innhopp i lagets treningskamp mot Færøyene i 2016.

– Vi trenger bærebjelker som tar vare på plassen sin gjennom gode prestasjoner på et høyt internasjonalt nivå. Dette viser at veien inn er for enkel, påstår Thoresen.

Han får støtte fra en langt oppe i NFFs sportslige system.

– Statistisk sett skal snittet ligge på at du har 30 prosent sjanse for å bli A-landslagsspiller når du har vært på U21. Det betyr at det, i snitt, burde vært åtte i stedet for 20. Det er spesielt, sier tidligere U21-landslagstrener Per Joar Hansen, som i dag er assistenttrener på A-landslaget.

– Ser du på det som positivt eller negativt?

– Det er veldig unormalt at så mange har fått sjansen. Man kan diskutere årsakene frem og tilbake. Bronselaget skapte nok et «boom» rundt spillerne, men når man ser på spillernes karrierer i ettertid, er det ikke mange som har slått igjennom i store ligaer, svarer Hansen.

Tall for motstanderne



I bronsefinalen vant Norge over Nederland, mens Spania slo Italia i finalen. Fra deres 23-mannstroppen har så mange spilt A-landskamp fire år senere:

Nederland: 16

Spania: 14



Italia: 9



– Jeg synes 16 spillere fra Nederlands lag også er mange. De har jo hatt en dårlig periode nå, så kanskje det kan ha en sammenheng, sier Thoresen, som spilte tolv sesonger i Nederland for Twente og PSV Eindhoven.

Fra det engelske laget Norge sendte hjem etter 3-1-seieren i gruppespillet, har kun åtte spilt for A-landslaget til England.

Mini: Positivt



Fra den tyske troppen i samme mesterskap har 11 av dem spilt for de regjerende verdensmesteren.

– Det viser at U21-teamet plukket de riktige spillerne og ikke bare de som blir borte. Jeg synes det er veldig positivt at nesten alle har tatt steget videre til A-landslaget og fortsatt å utvikle seg. Det mener jeg må være et godt tegn, sier Jahn Ivar "Mini" Jakobsen, tidligere Rosenborg- og landslagsprofil.

Han er altså uenig med Hallvar Thoresen.

– Når man spiller i U21 konkurrer man mot to-tre årsklasser. Som senior er det femten årsklasser. Det er fint at så vokser til større oppgaver, sier vingen med 65 landskamper.