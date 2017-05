2. divisjonsklubben Fram Larvik utfordrer Bayern München

Bayern München er for øyeblikket verdens største klubb i antall medlemmer. Nå skal Fram Larvik ta opp kampen med den tyske giganten.

– Vi er tre stykker som fikk en litt «crazy» idé for et par år siden, innleder Jan Tore Berg, prosjektleder for det rykende ferske #BeatBayern.

Sammen med Christer Fjellstad og Øyvind Stokstad sørget Berg for at Fram Larvik har kastet seg inn i det som kanskje blir tidenes største David mot Goliat-duell. De skal nemlig bli verdens største klubb, målt i antall medlemmer.

Fikk du med deg? Trippel dommerhjelp da Real Madrid slo Bayern München

– Vi har vært engasjert i klubben i mange år, og har sett at det å bygge en klubb og det å nærme seg toppnivå, er alt annet enn enkelt. Vi konkluderte med at hvis vi skulle ta et steg videre, måtte vi finne på noe lurt. «Hvem er verdens største klubb?», spurte vi. Et kjapt Google-søk senere fant vi ut at det var Bayern München, og at de hadde rundt 270 000 medlemmer, forteller prosjektlederen, før han fortsetter:

– Hvorfor skal Bayern være størst? Skal ikke bare vi bli verdens største, da?

Ønsker 300 000 medlemmer



Og slik ble prosjektet født. Det har blitt laget kontoer på sosiale medier, egen nettside og egen mail adresse. Emneknaggen #BeatBayern skal etter planen gå sin seiersgang på nettet, og forhåpentligvis tiltrekke seg interesse fra både norske og utenlandske fotballfans. Solli inviterer alle fotballinteresserte til å «skape litt fotballmagi innen utgangen av 2017».

Les også: Bayern med fem strake Bundesliga-titler

Det er ingenting å si på ambisjonsnivået til Norges eldste fotballklubb, som ble stiftet i 1894. Men at de har en liten vei å gå er ingen hemmelighet. I skrivende stund ligger Fram Larvik som nummer tolv i PostNord-ligaen avdeling to. Klubbens hjemmebane, Framparken, tar drøye 2500 tilskuere, mens Allianz Arena har en kapasitet på rundt 75 000 tilskuere.

Med tidligere Stabæk- og Vålerenga-proff Petter Belsvik som trener, ønsker Berg å gjenskape en tid hvor Fram Larvik dominerer – sånn som på 1950-tallet.

Ekstern lenke: Dette er #BeatBayern

– På en skala fra én til ti, hvor stor tro har du på dette prosjektet? spør VG.

– Akkurat nå, ti! Men det er kanskje annerledes i morgen, svarer Berg lattermildt.

Berg forteller at målet er å få 300 000 medlemmer innen kalenderåret 2017 er over. Suksessoppskriften deres skal være humor, engasjement, glimt i øyet og drahjelp fra en rekke profiler.

Etter Bayern-tapet: Ekspert krever videodømming

Med hårete mål og en hjemmesnekret PowerPoint-presentasjon, fikk de med seg den tidligere fotballproffen Jan Åge Fjørtoft som ambassadør, og siden har prosjektet skutt fart.

– En syk idé



– Når folk kommer til meg sånne utrolige målsettinger, blir jeg fascinert. Det kom noen ildsjeler til meg fra Larvik, en sovende fotballby, og fortalte at de ønsket å bli større enn selveste Bayern München, forteller Fjørtoft til VG.

Fjørtoft, med sine 156 000 følgere på Twitter, blir en viktig promotør for prosjektet #BeatBayern.

AMBASSADØR: Jan Åge Fjørtoft skal spille en nøkkelrolle i promoteringen av prosjektet #BeatBayern. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

– Jeg har selv vært med på å score og vinne mot Bayern München, og tenkte at dette er en artig utfordring. Det er interessant å se hva Fram Larvik kan få til i en moderne tidsalder med tanke på sosiale media og hvor enkelt det er å komme i kontakt med mennesker verden over.

VG +: Fjørtofts mange roller (krever innlogging)

Viasat-eksperten har et bredt nettverk, og har allerede fått med seg profiler som Owen Hargreaves og Steve McManaman med på laget. Han jobber også med å få med seg tidligere lagkamerat og Champions League-vinner Fabrizio Ravanelli på prosjektet. I tillegg skal Egil «Drillo» Olsen og Arne Scheie være med på kveldens kick-off, hvor Fjørtoft selv er konferansier.

– Fellesnevneren for alle vi har fått med oss er at alle synes det er en ganske syk idé, og en veldig morsom idé.

Potensiell legende-kamp i sikte



Fjørtoft har også snakket med flere tidligere Bayern-spillere, og skal prøve å få til en kamp mellom Fram Larvik og Bayern Legends dersom man kommer i mål.

– Det er jo et lite alvor bak dette også: det er ildsjeler fra Larvik som ønsker å vekke en sovende fotballby til live igjen. Larvik har vist på håndballsiden at de kan skape en vinnerkultur, og nå ønsker man den kulturen på fotballbanen.

Husker du? Full ordkrig mellom Berg og Fjørtoft

Han omtaler det som et «utradisjonelt pengestunt».

– Noen selger vafler, andre selger lodd. Her går vi en mer utradisjonell vei.

Medlemskapet koster 100 norske kroner, og pengene går til fotballklubben Fram Larvik, og arbeidet som gjøres i klubben.

Hver uke vil prosjektet presentere materiale og videoer på sosiale medier. Så gjenstår det å se om Fram Larvik faktisk blir større enn Bayern München.