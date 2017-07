SANDNES (VG) (Sandnes Ulf – Start 1-1) Selv om Viking og Stavanger kan skilte med toppfotballkultur i en årrekke, mener Bengt Sæternes (42) at det kanskje er like greit at rivalen går ned en divisjon, mens Sandnes Ulf rykker opp.

Det er riktignok mange fotballkamper som skal spilles før den tid, men Sæternes mener det kan skje denne sesongen.

– Viking har drevet dårlig i ti år. Det er ikke noe som dukker opp nå. De får etterslepet på alle pengene som er brukt feil tidligere. De som styrer nå må slite med det. Det måtte komme, sier han til VG.

– Når de ikke klarte å kvalifisere seg til Europa eller vinne noe den gangen, da blir det vanskelig. Det kan være klubben har godt av en tur ned og få startet på nytt, vurderer Sandnes Ulf-treneren.

– Hvordan synes du det ser ut for dem nå?

– De har nok å styre med der inne. Det blir en tøff høst for dem. Vi får ønske de lykke til, sier Sæternes.

Kan bli «storebror»



Stavanger er ikke langt unna å være dobbelt så stort som Sandnes i folketall. Viking har vært i den norske toppdivisjonen siden 1989, men kjemper nå med nebb og klør for å overleve i Eliteserien. De mørkeblå ligger seks poeng bak Strømsgodset på trygg grunn.

En 17 minutters kjøretur sørover fra Norges fjerde største by ligger Sandnes. I spillertunnelen ti meter unna naturgresset omkranset av en friidrettsbane, sikret Sæternes og hans menn seg ett poeng mot Start søndag. Hjemmelagets Kent Håvard Eriksen prikket inn den viktige utligningen med et kvarter igjen å spille.

De lyseblå er i kjempeposisjon til å rykke opp.

– Du kan gå fra å bli lillebror til storebror i regionen…

– Det hadde vært stas for denne byen. Sandnes er en egen by, selv om mange tror det henger sammen med Stavanger. De patriotene som er her, de er stolte av dét og jeg tror mange håper det en gang skal skje, sier Sæternes.

Får nytt hjem



Klubben rykket opp i 2011, men slet i bunnstriden hvert eneste år. I 2014 var det slutt. Sandnes Ulf ble jumbo i Eliteserien og gikk ned. Nå mener Sæternes at de har bygget klubben på en helt annen måte.

– Er dere egentlig klare for et opprykk?

– Ja, jeg synes vi er på rett vei. Det kom brått på sist gang de gikk opp. Nå skal vi bygge lag, ha flere ben å stå på, slik at vi slipper å bytte ut hele laget hvis vi rykker opp. Og så er det klart når det kommer nytt stadion her, så blir det en helt annen klubb. Da får vi et hjem som er klubben sitt og ikke tilhører kommunen, sier Sæternes.

