STRØMMEN (VG) (Strømmen – Start 1-2) Den omstridte sparkingen av Steinar Pedersen høster ingen applaus hos tidligere Start-spiller Espen Olsen (38).

Olsen, som spilte for sørlendingene i 2008 og nå trener Strømmen, synes det er merkelig at sportslig leder Tor-Kristian Karlsen og de nye eierne i Start valgte å kvitte seg med Pedersen fem runder før slutt – selv om klubben lå an til direkte opprykk.

– Veldig rart og veldig spesielt

– Etter hva jeg har hørt, så var spillerne fornøyde med Steinar. Da synes jeg det er veldig rart og veldig spesielt at de gjør det fem runder før slutt. Steinar har etter min mening gjort en veldig god jobb. Han har egentlig ikke noe sterkere lag enn for eksempel Sandnes Ulf. Fasiten etter 25 kamper var at Start lå på opprykk. Han gjorde vel jobben han var satt til å gjøre. Merkelig, sier Olsen.

Selv om det ble seier i den viktige bortekampen mot Strømmen søndag, mener han Start-ledelsen risikerer mye og har lite å vinne ved å skifte trener like før serieslutt.

– De spiller et høyt spill, mener Olsen, som snakket med Pedersen dagen etter at han sluttet som trener.

– Jeg uttrykte min støtte. Steinar var veldig overrasket selv. Han var vel fortsatt litt i sjokk. Han hadde det ikke spesielt bra.

– Det kom overraskende på oss spillerne. Vi har ikke vært involvert i noen evaluering eller noe sånt, sier midtstopper Simon Larsen om trenerskiftet.

Tor-Kristian Karlsen vil ikke være med på at ledelsen legger hodet på blokka med å fjerne Pedersen.

– Det er mye etterpåklokskap i fotball. Vi må bare ta de beslutningene vi føler er riktig til enhver tid. Vi så en litt negativ tendens, og for å komme neste sesong litt i forkjøpet, så ønsket vi å gjøre de forandringene som er gjort. Vi har en veldig sterk spillertropp som vi stoler på, sier Karlsen.

Ny trener snart på plass

KRITISK: Espen Olsen mener Starts avgjørelse om å fjerne Steinar Pedersen fem serierunder før slutt er merkelig. Foto: Pernille Nielsen , NTB scanpix

Han varsler at en ny Start-trener vil være på plass i løpet av ganske nær fremtid.

– Vi kommer til å bruke neste uke veldig effektivt. Så håper vi at vi har en avklaring før Ranheim-kampen (17. oktober), sier Karlsen.

Han avkrefter at tidligere Maccabi Haifa-trener René Meulensteen eller Sveriges tidligere landslagssjef Erik Hamrén er aktuelle.

Start-fansen ropte «Nordlie er konge» under kampen mot Strømmen, og mange på Sørlandet har et ønske om at Tom Nordlie gjør comeback i Kristiansand-klubben.

– Jeg tar gjerne en prat med Start hvis de ønsker det, sier Nordlie til VG.

Han var blant de snaue 500 tilskuerne som fulgte kampen på Strømmen stadion. Start vant fortjent nok, og nærmer seg opprykk til Eliteserien.

– Vi vinner en vanskelig bortekamp, og vi fremstår på en helt annen måte enn vi har gjort i de siste kampene, sier Simon Larsen.

– En viktig seier. Nå har vi fire cupfinaler igjen, sier midlertidig hovedtrener Mick Priest.

